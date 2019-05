Copa. Champions. Europa League

Fútbol de hoy y mañana. Jugando por la Copa Libertadores y la Champions. Nacional es hoy, ya clasificado. Y en la tarde de este jueves, Luis Suárez y su Barcelona, para asegurar en Inglaterra el avance a la final. Desde EL PUEBLO, una manera de reflejar en síntesis, el mapa pendiente. El fútbol por la TV. Es cosa de prenderla.

*********

COPA LIBERTADORES DE

AMÉRICA (martes 7 de mayo)

19.15′- Zamora vs Atlético Mineiro.

19.15′- Nacional (Uruguay) vs Cerro Porteño.

21.30′- River Plate vs Internacional.

21.30′- Alianza de Lima vs Palestino.

*********

POR LA CHAMPIONS

(martes 7 de mayo).

16.00′- Liverpool de Inglaterra vs Barcelona de España.

*********

COPA LIBERTADORES DE AMÉRICA

(miércoles 8 de mayo).

19.15′- Rosario Central vs Libertad.

19.15′- Gremio vs U.Católica.

19.15′- Huracán vs Deportivo Lara.

19.15′- Cruzeiro vs Emelec.

21.30′- Junior vs Melgar.

21.30′- Palmeiras vs San Lorenzo.

21.30′- Peñarol vs Flamengo.

21.30′- Liga de Quito vs San José.

**********

POR LA CHAMPIONS (miércoles 8 de mayo).

Hora 16: Ayax vs Tottenham.

**********

COPA LIBERTADORES

(jueves 9 de mayo).

19.15′- Godoy Cruz vs U. Concepción.

19.15′- Olimpia vs Sporting Cristal.

21.30′- Boca Jrs vs A. Paranaense.

21.30′- J. Willsterman vs Tolima.

**********

UEFA EUROPA LEAGUE

(jueves 9 de mayo).

16 hs: Valencia vs Arsenal.

16 hs: Chelsea vs Frankfurt.

