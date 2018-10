Hoy será presentado Rubén Magnano, el nuevo entrenador argentino de la selección uruguaya de básquetbol en la capital del país

En la jornada de hoy miércoles, en la capital del país, la Federación Uruguaya de Básquetbol hará oficial la presentación del entrenador argentino Rubén Magnano, quién llega para ocupar el lugar dejado por su par Marcelo Signorelli para hacerse cargo del combinado “celeste” Mayor. Sin dudas credenciales no le faltan al experiente, y reconocido Magnano, quién a modo de ejemplo consiguió, entre otros títulos, la medalla de Oro Olímpico con la selección (generación “dorada”) con Argentina en los juegos de Atenas 2004, aparte del seleccionado albiceleste de su país, dirigió también a la selección de Brasil en su momento. Ruben Magnano dirigirá, en principio, los cuatro partidos que le restan a Uruguay en las siguientes “ventanas” de Eliminatorias para el Mundial de China 2019 y en caso de clasificar, será el técnico celeste en la gran cita mundialista. “Tenemos muy claro que todos los partidos son finales. Ya todos sufrieron y disfrutaron, pero no te podés descuidar absolutamente con nadie. Este sistema nuevo es de mucha incógnita con la reglamentación vigente de NBA, la Euroliga y los permisos. No se sabe quién se baja del avión. Es todo un tema, y hay que estar preparados para jugar contra quien sea, y depender de lo que nosotros seamos capaces de realizar, para llegar al objetivo final que es sin lugar a dudas conseguir la clasificación al Mundial”. En la próxima “ventana” de Eliminatorias, Uruguay recibirá en Montevideo a Puerto Rico el jueves 29 de noviembre y a Estados Unidos el domingo 2 de diciembre. Luego, el viernes 22 de febrero visitará a México y el lunes 25 a Puerto Rico para cerrar las Eliminatorias.