Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres, el Ministerio del Interior presentó los datos estadísticos sobre violencia doméstica y de género. En el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo la División Políticas de Género del Ministerio del Interior realizó la rendición de cuentas anual y quinquenal sobre violencia doméstica y de género. En Uruguay entre los meses de enero y octubre se registraron 32.721 denuncias por violencia doméstica, lo que representa un promedio de 108 denuncias diarias, y una denuncia cada 13 minutos.

En igual período de 2018 se habían recibido 32.759 denuncias, en tanto que en el 2017 hubo 32.447 denuncias, y en el 2016, 27.850. En relación al tipo de conflicto, el 64,3% fueron conflictos con ex parejas, o con los que mantenían un vínculo sexual; el 35,7% vínculos familiares sanguíneos, y políticos. El 48,8% de los casos denunciados son por violencia psicológica; 45,9% por violencia física; 2,6% violencia sexual; 2,4% patrimonial y económica; y 0,3% por identidad de género u orientación sexual. En cuanto al sexo de las víctimas 75,3% son mujeres, y el 24,7% varones.

Homicidios a mujeres

Hasta octubre se registraron 36 homicidios a mujeres, en tanto en el 2018 fueron 47 casos, y en 2017, 41. El 52,8% fueron a causa de violencia doméstica, el 22,2% por otros motivos, y el restante 25% está en etapa de investigación. El 52,8% fueron perpetrados por parejas, ex parejas o familiares – el 41,7% era su pareja o ex pareja, y el 11,1% era un familiar -. A su vez, el 5,6% fue por un amigo o conocido; el 8,3% no tenían relación; y en el 33,3% de los casos no existía vínculo conocido.

Homicidios domésticos

Hasta el 31 de octubre se han registrado 19 homicidios domésticos, 79% fue perpetrado por su pareja o ex-pareja, y el 29 % fue un familiar. En relación a la evolución anual de este delito, el año 2018 cerró con 34 casos, mientras que en el 2017 se habían registrado 29 casos, en el 2016: 24; y en el 2015: 29 casos.

Femicidios

En cuanto a los los femicidios se han registrado 16 casos, y 15 intentos, o sea, cada 10 días se produjo un femicidio o intento de femicidio. De los 16 casos ocurridos, el 87,5% fueron en el ámbito íntimo, y el 12,5% en el familiar o sexual. En el 68,8% de los casos no existía una denuncia previa mientras que en el 31,2% sí había denuncias. Durante el año 2018, se registraron 30 casos; en tanto en el 2017: 27 casos, 2016: 22 casos; y en el 2015: 26 casos.