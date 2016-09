En la mañana del viernes pasado fue presentada formalmente la nueva Diplomatura en Diabetología, a dictarse íntegramente en la sede Salto del Cenur Litoral Norte de la Universidad de la República, por Facultad de Medicina.

La presentación se realizó en la sede universitaria local, por parte de la coordinadora del nuevo posgrado, Dra. María del Pilar Serra de Facultad de Medicina, la directora del Cenur, Mag. Graciela Carreño, el director de la sede Salto UDELAR, Ing. Agr. Pancracio Cánepa, el coordinador de Facultad de Medicina, Dr. Roberto Varela, el Dr. Luis Rodríguez, director adjunto del Hospital Salto, docentes y coordinadores locales, Dr. Néstor Campos y Dra. Ana Liz Massarino.

Las autoridades reconocieron que la diplomatura en Diabetología es una nueva apuesta a la descentralización y al fortalecimiento de la sede universitaria en la ampliación de su oferta de formación a nivel de posgrado, junto a las diplomaturas en Inclusión Social, de Matemáticas y la Maestría en Métodos de Investigación de Ciencias Sociales. Así como al fortalecimiento de la presencia de la Facultad de Medicina en el Cenur Litoral Norte, servicio en el cual se inscribe la Diplomatura en Diabetología.

INSCRIPCIONES HASTA EL 30 DE SETIEMBRE

Pilar Serra dijo que era una satisfacción luego de un largo proceso de trabajo estar en la sede universitaria de Salto, presentando la nueva diplomatura en Diabetología. Sobre los detalles formales del posgrado adelantó “las inscripciones comenzaron el día 12 de setiembre y se extiende el plazo hasta el próximo 30 de setiembre de este año, para dictarse en el año 2017 en Salto”.

Los requisitos son presentar Título de Médico, Licenciados en Enfermería o en Nutrición y Dietética, para lo cual los interesados deberán presentar fotocopia de Cédula de Identidad, Curriculum Vitae y fotocopia de Título correspondiente. La inscricpiones son condicionales ya que se ha previsto un cupo, y el diploma tendrá una duración de 2 años, expresó la Dra. Serra, médica y docente responsable de la Clínica de Endocrinología y Metabolismo del Hospital de Clínicas.

SE APUNTA A ESPECILIZAR MÉDICOS Y LICENCIADOS EN ENFERMERÍA

Por su parte el Dr. Campos, expresó que esta diplomatura “es una respuesta a una región donde se registra un importante número de personas con estas problemáticas y donde se apunta a especializar tanto a médicos como a licenciados en enfermería y otros profesionales de la salud”. La misma está enfocada a especializar sobre una de las enfermedades crónicas no transmisibles de mayor prevalencia como es la Diabetes Mellitus. “La UDELAR no abre propuestas a su antojo sino ante necesidades concretas del medio” agregó.

El médico salteño valoró que es esta “la primera vez que se dicta en la Universidad de la República esta especialidad y la primera oferta posgrado en medicina en Salto”, lo que otorga a su vez importancia en el proceso de descentralización.

La Dra. Massarino, por su parte agregó que la propuesta de posgrado “formará a profesionales del medio y la región”, destacando las competencias que permitirá desarrollar en los profesionales de la salud, dada la complejidad que muchas veces afectan a personas con diabetes, como enfermedades cardiovasculares, causante de ceguera, amputaciones no traumáticas de miembros inferiores, insuficiencia renal y otras complicaciones. Por lo que es una enfermedad con un alto costo en salud y social.

EL LOGRO DE UN TRABAJO DE COORDINACIÓN

El Dr. Varela, remarcó que el logro de la diplomatura es un trabajo que ya lleva un tiempo, reconociendo “a nivel de la coordinación local de Facultad de Medicina, el trabajo del Dr. Eduardo Andrade”. El médico se mostró muy optimiza al reconocer “el valor de la capacitación y especialización en los médicos que actúan en el primer nivel de atención”, lo que les permitirá “detectar y actuar a tiempo, descongestionando a niveles más avanzados de atención e intervención”. El Dr. Varela, también expresó que la propuesta atiende a la “debilidad en cuanto a la presencia de médicos en la región ubicada al norte del río Negro”, valorando que la misma fortalece la presencia de la Facultad de Medicina, adelantando que en las últimas semanas se venía avanzando en el trabajo por alcanzar la carrera de medicina completa en la región.

DETALLES DE LA DIPLOMATURA EN DIABETOLOGÍA

Se dictará a partir del 2017 en la sede Salto del Cenur Litoral Norte de la Universidad de la República y el período de inscripciones se extiende hasta el 30 de setiembre del 2016.

Requisitos: presentar Título de Médico, Licenciados en Enfermería o en Nutrición y Dietética.

Se deberá presentar fotocopia de Cédula de Identidad, curriculum vitae y fotocopia de título correspondiente.

Duración del curso: 2 años entre abril y diciembre de cada año, con un total de 1044 horas. Clases teóricas con talleres: 224 horas. Clases prácticas y discusión de casos clínicos: 640 horas. De estas 640 horas, entre 200 a 240 horas podrán ser realizadas en sus ámbitos de trabajo con un tutor y constancias de las mismas para ser convalidadas. Trabajo de Campo: 180 horas

Los cursos serán en parte presenciales, los días viernes durante la mañana y la tarde y los sábados de mañana en la sede de Salto de la UDELAR. La parte práctica se realizará en centros asistenciales públicos y mutuales de Salto pudiendo completarse en sus lugares de trabajo si existiere un tutor acreditado.

Inscripciones condicionales hasta el 30 de setiembre. El horario de inscripción en la Escuela de Graduados es de 9 a 12.15 horas.

Por más información: Escuela de Graduados – Facultad de Medicina – Universidad de la República. Avenida Italia S/N, Hospital de Clìnicas piso 20, Codigo postal 11600 – Montevideo – Uruguay. Tels/Fax: (+598) 2487 82 85 – (+598) 2480 29 66.

En Salto en la Unidad de Educación Permanente de la sede Salto CENUR Litoral Norte de la Universidad de la República, uep@unorte.edu.uy – Tel. 4732 0108 – Uruguay Nº 1375.