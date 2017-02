Apelando a la retórica de la unidad y al apoyo del accionar del gobierno nacional y departamental, el Frente Amplio de Salto celebró el domingo 12 el 46º aniversario de la creación de esa fuerza política con un acto en las instalaciones del Club Ferro Carril.

Con la presencia del presidente del Frente Amplio a nivel nacional, Javier Miranda y del intendente de Salto Andrés Lima, que arengó a los concurrentes a acompañar la gestión del gobierno “frenteamplista de Salto”, los militantes que estuvieron en el lugar, entre los cuales había ediles, dirigentes de sectores y autoridades de la Intendencia de Salto.

Luego de la parte oratoria, la mayoría de las murgas de Salto cantaron en homenaje al aniversario del Frente Amplio.

Durante la oratoria el intendente de Salto, Andrés Lima, llamó a “fortalecer la herramienta política Frente Amplio” aludiendo a potenciar el trabajo que llevan a cabo los Comité de Base. Al tiempo que también hubo alusiones a los resultados del estudio llevado a cabo por la consultora Deloitte sobre la investigación con mecanismos de auditoría que arrojó como resultado varios hechos con apariencia irregular en el manejo de los fondos públicos durante la administración anterior.

A esto se refirieron las autoridades departamentales de la coalición de izquierdas. En primer término lo hizo el vicepresidente de la coalición, Daniel Cattani, quien afirmó que “estar informados es tener poder” y que por eso “Salto merece saber qué pasó en la administración anterior”.

LA LÍNEA

Pero el discurso protagonista de la noche lo dio la presidente de la Mesa Departamental del Frente Amplio de Salto, la Dra. Mónica Cabrera quien agradeció a todos por su participación, recordó a varios de los dirigentes y militantes ya fallecidos y se refirió a lo actuado por el gobierno en estos meses de gestión.

Cabrera dijo que el del domingo era un día de celebración porque “es importante celebrar un año más de esta fuerza política, que es ejemplo en Latinoamérica y en el mundo, solo nosotros fuimos capaces de unir un sinnúmero de grupos de distinto origen ideológico, así como personalidades de distintos ámbitos de la vida política nacional, con diferentes prácticas políticas, logrando este grado de unidad de la izquierda nacional que perdura luego de 46 años”.

Sostuvo que en 2017 se deberá culminar el Congreso Nacional, que “discutirá sobre los temas pendientes en cuanto a Valores y Principios Compartidos, Congreso en el cual Salto tuvo una muy buena participación con más de 80 militantes electos en sus respectivos Comités de base. Debemos también concretar algunas de las líneas que nos trazamos en la última campaña hacia las internas de nuestra fuerza política: Fortalecer el trabajo de los Comités de Base, trabajar en torno a la formación de nuestros jóvenes militantes, desarrollar el Frente en el interior del departamento y fortalecer al tercer nivel de gobierno con el apoyo constante hacia nuestros compañeros Alcaldes y concejales”.

AUDITORÍA

Cabrera hizo referencia a los resultados del estudio auditor diciendo que es “un año además donde los modelos en disputa en lo departamental estarán en debate público a partir de los últimos acontecimientos, que sin duda ha dado mucho que hablar que es la denuncia en Sede Penal del resultado de la auditoría del anterior gobierno departamental. Y que quede claro: no nos interesa entrar en el juego de insultos y descréditos personales, las cosas no suceden porque sí; donde hay mala gestión la denunciamos, donde haya delincuentes también vamos a denunciarlos donde corresponde y deberán rendir cuentas de lo que hicieron ante el Poder Judicial”.

En clara referencia a Germán Coutinho que una vez realizada la conferencia de prensa por parte del gobierno sobre la denuncia presentada dijo que la etapa estaba cerrada, la titular del Frente Amplio de Salto señaló que “hubo alguien que dijo que se cerraba una etapa y tenía razón, se termina la etapa de la impunidad y nace la de dar cuentas ante la justicia y ante todos los salteños”.

“Queremos tener un especial recuerdo a las seis mujeres víctimas de violencia de género que ya tiene el año 2017, nuestro compromiso con la erradicación de la violencia hacia las mujeres, los niños y las personas mayores, la violencia en todos sus ámbitos en la familia, en el trabajo, el deporte, debe ser real, palpable, desde nuestro Fa debemos militar incansablemente para que sea realidad la consigna Ni Una Menos”, destacó.

Y concluyó diciendo que “el Frente (Amplio) no es una obra acabada, no es perfecta sino perfectible, está en continuo movimiento; los frenteamplistas somos críticos, hacemos de la autocrítica una herramienta cotidiana muy importante; nos enojamos con nuestro gobierno y nuestros dirigentes, y está bien que así sea. Pero también somos conscientes que no hay una alternativa de acumulación de las fuerzas populares por fuera de nuestro Frente Amplio, es la única herramienta posible”.

Además de llamar a todos a la unidad diciendo que “en el Frente Amplio radica nuestra lealtad, lealtad a un proyecto que nos legaron quienes nos precedieron y que es nuestra tarea tomar la posta y encarar los desafíos del presente y del futuro. A esa tarea nos estamos convocando cada 5 de febrero, cada 26 de marzo, 31 de octubre pero también en cada Asamblea de nuestro Comité de Base. La tarea es inmensa requiere de todos y todas nosotros”.