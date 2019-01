Montevideo, 11 ene (EFE).- El presidente de la central sindical uruguaya, el PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo a Efe que, en su opinión, el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, «es autoritario» y que él no hubiera ido a su asunción.

Los dichos del dirigente sindical se dieron a raíz de que el PIT-CNT decidiera, tras una invitación de sus pares venezolanos, enviar a una representante a la asunción de Maduro como forma de mostrarse contrarios a aquellos que buscan aislar a Venezuela.

Si bien la invitación fue hecha al secretario general, Marcelo Abdala, él no pudo ir y quien asistió fue la vicepresidenta de la central, Seraya Larrosa.

«¿La intención nuestra es apoyar las políticas de Maduro? No, es intentar que el aislamiento total que se intenta provocar sobre Venezuela no llegue porque esos aislamientos en general lo pagan los más débiles, los trabajadores, la sociedad civil, y eso hay que evitarlo por todos los medios», explicó Pereira.

Sin embargo, el dirigente también sostuvo que él no hubiese ido, como tampoco lo hubiese hecho si lo invitaban a la asunción de Jair Bolsonaro.

«Me parece que hay una ola de presidentes autoritarios, uno es (Donald) Trump, otro es Bolsonaro, yo creo que otro es Maduro, pero eso es lo que yo creo, no lo cree mi central», explicó el dirigente.

Según Pereira, el PIT-CNT no se pone del lado de Maduro ni de muchas de sus decisiones, fundamentalmente las que están relacionadas al Parlamento, pero buscan construir un diálogo con la central sindical venezolana, que es lo que debería propiciar el Gobierno de aquel país.

Sobre las elecciones venezolanas, Pereira subrayó que el PIT-CNT envió representantes en aquel momento que constataron que habían sido correctas, con «una enorme cantidad de gente» y sin «vicios de fraude».

«Puede haber una discusión política si se debió haber hecho (la elección) sin el resto de los partidos, con la gestión el expresidente español (José Luis) Rodríguez Zapatero y que estuvo a punto de firmarse y no se acordó producto de la oposición, lo cierto es que hubo una elección, se eligió un presidente», agregó.

Respecto a ello, el sindicalista ejemplificó con Uruguay, donde en 1984, tras la dictadura cívico militar (1973-1985) las elecciones se dieron con dos de los principales políticos sin autorización para presentarse (Wilson Ferreira, del Partido Nacional y Líber Seregni de la coalición de izquierdas Frente Amplio) y, aún así, todos reconocieron al ganador, Julio María Sanguinetti, como presidente legítimo.

«Tiene que haber en un momento una elección donde todos puedan participar. De la misma manera que nos debe asustar que en Venezuela haya un candidato preso, nos debe asustar que en Brasil haya un candidato preso», añadió.

Además, negó que en Venezuela no exista libertad de prensa ya que en estos días dirigentes sindicales y opositores se expresan en medios de comunicación sin problemas.

«El problema es que nosotros vivimos en Uruguay donde todos podemos decir lo que pensamos, donde hay libertad casi total de prensa, hay libertad sindical, empresarial, los partidos políticos actúan en amplia libertad», opinó.

En este sentido, consideró que querer construir la democracia uruguaya con países donde las democracias «nunca fueron fuertes» como Venezuela, «parecería un poco exagerado».

«Es doloroso lo que pasa en Venezuela y yo me movilizaría contra muchas de las políticas que pasan en Venezuela si fueran en Uruguay, pero de ahí a pedir el aislamiento total que en cierta medida ha sido la política de (Luis) Almagro (secretario general de la OEA) en el último tiempo, desde mi punto de vista es disparatado», concluyó.

EFE