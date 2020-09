El Ing. Agr. José Bonica, presidente del INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), estuvo participando de varias actividades en el marco de la Expo Prado, resaltando su «alegría de que a pesar de las dificultades que existen, los uruguayos se dan maña para seguir dando la nota», teniendo en cuenta que ésta «debe ser de las únicas exposiciones en el mundo que se está haciendo y ojalá termine bien, el esfuerzo de todos y cada uno de nosotros y nuestro respeto hacia los demás lo harán posible», expresó. «Hoy es señal de salud, pero ojalá mañana sean señales de oportunidades comerciales para Uruguay», agregó.

Éstas, consideró, «son cosas que hay que comunicar y promover, no es menor que toda nuestra cadena no haya tenido problemas ni en los establecimientos, ni en los fletes, ni en las plantas industriales, ni en los embarques».

Además, explicó que cuando hay algo que afecta y preocupa a todo el mundo y resulta que Uruguay se luce, «esperemos que eso genere más confianza en el futuro y que hayan clientes que prefieran comprar y consumir nuestras carnes como otros productos agropecuarios antes que de otros orígenes; a eso tenemos que apostar».

COMUNICACIÓN VIRTUAL

«Estamos aprendiendo y la comunicación es una de las grandes cosas», indicó en referencia al uso de la tecnología que se ha incrementado notoriamente en los últimos meses. «La comunicación virtual, ha sido socialmente aceptada y eso permite a instituciones como INIA, comunicar de una manera; primero; más baratas, ya que las jornadas virtuales tienen un costo muy distinto a las presenciales, donde sin dudas hay que tener atenciones con quienes concurren a esas charlas, pero además, para quienes están interesados en recibir información, hay un ahorro en tiempo porque no hay que hacer kilómetros para ir donde está la jornada, la actividad se puede ver en vivo, o se puede ver después, si hay un tema que no quedó claro, en una ronda de amigos se consulta y se puede volver a ver la misma charla y estamos viendo que la comunicación es mejor, que la información llega más y que hay más demanda.

De esta manera indicó que «hay que transformar debilidades en fortalezas, hay que ver estas oportunidades y, sin dudas las estamos viendo».

«La comunicación de INIA con sus destinatarios ha cambiado pero entendemos que para mejor», concluyó.

PASO A PASO MEJORA LA SITUACIÓN INTERNA

En cuanto a la situación interna con los funcionarios de INIA, indicó que siempre lo ha dicho y es que «en instituciones del tamaño de INIA, el valor más importante es su gente, el clima laboral es sumamente importante, y en eso hemos dedicado nuestros mayores esfuerzos, de manera callada y pausada porque todo esto es como una lastimadura; primero deja de sangrar pero después queda la cascarita y hay que esperar que termine de caer».

De esta forma, indicó que «tenemos que ir paso a paso, pero con mucha alegría venimos avanzando en el sentido deseado y esperamos en poco tiempo tener buenas noticias». «INIA está muy cercano a ser lo que siempre fue, a lo que siempre conocimos todos», aseguró.