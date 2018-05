Asunción, 12 may (EFE).-

El presidente electo de Paraguay, el conservador Mario Abdo Benítez, se comprometió hoy a trabajar durante sus cinco años de Gobierno por una Justicia independiente y creíble y al margen de los intereses políticos.

“El Paraguay necesita jueces, necesita fiscales, necesita miembros de la Corte Suprema de Justicia que estén al servicio de la nación paraguaya, del sistema republicano y no subordinados a intereses personales”, dijo Abdo Benítez, del gobernante Partido Colorado.

El exsenador añadió que desde esas premisas empleará su liderazgo “hasta que Paraguay tenga una Justicia creíble, independiente y al servicio de la gente”.

Abdo Benítez, ganador de las elecciones del 22 de abril, según los datos provisionales, hizo esas apreciaciones en un discurso en la ciudad de Santa Rica y con motivo de la celebración de una de las exposiciones agroganaderas más importantes del país sudamericano.

En ese sentido, el presidente electo dijo que durante los cinco años de su mandato dedicará dos días a la semana a viajar por el país para interesarse por los problemas de los diferentes sectores productivos.

“Todos los viernes y sábados durante cinco años me van a tener en algún lugar de la República del Paraguay”, dijo en un acto aparte a los periodistas.

Abdo Benítez es el presidente electo según los resultados preliminares de las elecciones del 22 de abril, que le dieron la victoria sobre el candidato opositor, el liberal Efraín Alegre.

Los resultados oficiales y definitivos se conocerán el 31 de mayo.

La investidura de la Presidencia y del nuevo Gobierno está fijada para el 15 de agosto, dando término a cinco años de Gobierno de Horacio Cartes. EFE