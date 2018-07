Asunción, 30 jun (EFE).- Las dos Cámaras paraguayas estarán presididas por el sector del gobernante Partido Colorado que lidera Mario Abdo Benítez, el mandatario electo del país, tras las votaciones que siguieron al juramento hoy de los diputados y senadores que integran el Congreso luego de las elecciones de abril.

La Cámara Alta, la última en votar, eligió como presidente del Senado a Silvio Ovelar, de Colorado Añetete, la corriente del partido afín a Abdo Benítez, que asumirá la Presidencia el 15 de agosto

Ovelar, que estará un año al frente de la mesa directiva del Senado, fue elegido con 26 votos, entre ellos los de Honor Colorado, el sector del partido que lidera el presidente paraguayo, Horacio Cartes, y de legisladores del opositor Partido Liberal.

En la votación, en la que no se presentó otro candidato, se registraron 16 abstenciones, incluida la de Fernando Lugo, de la formación de izquierda Frente Guasu y que era el presidente del Senado hasta la elección de Ovelar.

En esta ocasión el oficialismo colorado logró el consenso, al contrario de la sesión de esta mañana en la Cámara de Diputados, tras el juramento de sus 80 legisladores.

En esa votación se alzó a la presidencia de la Cámara Baja Miguel Cuevas, el candidato de Colorado Añetete, que se impuso frente al liberal Pastor Vera Bejarano, que estaba apoyado por los parlamentarios cartistas.

Tras la designación de Cuevas, los 20 diputados de Honor Colorado abandonaron la sesión por “diferencias partidarias”, un capítulo más en la fractura del coloradismo tras la fallida renuncia de Cartes a la Presidencia para jurar hoy como senador.

De hecho, en la sesión hoy del Senado juró como senador electo Rodolfo Friedmman, que el jueves fue designado por Lugo en lugar de Cartes, también electo en los comicios de abril pero inhabilitado a jurar por duplicidad de funciones.

El juramento de Cartes como senador estaba descartado desde que a principios de esta semana retiró su renuncia a la Presidencia, cuya aprobación en el Congreso era necesaria para jurar hoy sin caer en la duplicidad de funciones ya que su mandato termina el 15 de agosto.

Cartes tomo esa medida después de que a finales de mayo su renuncia a la Presidencia fue bloqueada en el Congreso ante la falta de quórum provocada por la ausencia de varios senadores, algunos de Colorado Añetete, que sostienen que como expresidente será senador vitalicio, y no activo.

Al no haber prosperado la renuncia, el jueves Lugo resolvió excluir a Cartes de los senadores llamados a jurar, e hizo lo mismo con el expresidente Nicanor Duarte (2003-2008), también del Partido Colorado.

A Duarte con base en que un expresidente se convierte en senador vitalicio al terminar su mandato y no puede ser senador activo, con voto, de acuerdo con la Carta Magna.

No obstante, Duarte se presentó hoy en el Senado y tomó parte en el juramento al lado de Mirta Gusinky, de la misma formación y que había sido incluida por Lugo en el listado de legisladores en lugar del expresidente.

Sin embargo, en el juramento, realizado en bloque, Duarte no alzó el brazo, como hicieron el resto de senadores electos

Duarte se presentó después de que el viernes la Justicia Electoral aceptará su recurso de amparo contra la resolución de Lugo. EFE