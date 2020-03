Un mensaje claro a los uruguayos: van a ver a la Policía presente. Los uruguayos tienen que levantarse en sus barrios pensando que puede llegar a haber un policía en su cuadra y no que puede haber un delincuente», afirmó el presidente Luis Lacalle Pou, tras reunirse con las autoridades del Ministerio del Interior. Manifestó su respaldo al accionar policial y detalló temas sobre seguridad en la ley de urgente consideración.

El presidente Luis Lacalle Pou recibió al ministro del Interior, Jorge Larrañaga; al subsecretario de la cartera, Guillermo Maciel; al director general de Secretaría, Luis Calabria; al director de la Policía Nacional, Diego Fernández, y a los 19 jefes de Policía, en una reunión realizada este lunes 2 en el piso 11 de la Torre Ejecutiva.

El encuentro sirvió para que el presidente respaldara los planes de la Policía y reiterara la necesidad de protección que expresaron los uruguayos, la recuperación integral del territorio, de las cárceles, el combate al delito internacional y al narcotráfico. «La Policía nacional cuenta con el respaldo del ministro y el presidente. Con el uso de los medios apropiados para repeler posibles agresiones, actuará de acuerdo a la Constitución y la ley», determinó el mandatario.

«Estamos comprometidos con recuperar todo el territorio nacional. No estamos dispuesto a que haya zonas de exclusión al Estado, y cuando digo Estado, digo policías, bomberos, ambulancias y todo aquel servicio que se deba prestar en cada momento», afirmó. Añadió que algunos de los mecanismos por utilizar serán aprobados en la ley de urgente consideración respecto de seguridad pública, como, por ejemplo, el servicio por el artículo 222 (de la Ley Orgánica Policial, n.º 13318, del 28 de diciembre de 1964) o la legítima defensa policial.

«Le pedimos colaboración a la ciudadanía», solicitó Lacalle Pou. «Los uruguayos tienen que levantarse en sus barrios pensando que puede llegar a haber un policía en su cuadra y no pensando que puede haber un delincuente», afirmó.

Los robos a policías en los últimos meses fue uno de los puntos abordados en la reunión, además del acceso a la vivienda de los funcionarios, el fortalecimiento de la Guardia Republicana y la flota vehicular del ministerio.

El jerarca señaló que durante los próximos cinco años la Policía complementará la presencia aleatoria en los barrios, las fuerzas ubicadas en las comisarías con los grupos especiales e inteligencia policial.

Por otra parte, «pretendemos que la posibilidad de solicitar identificación sea ampliada a cualquier ciudadano. Estoy seguro de que ninguno, si se acerca un policía en buenos términos, tendrá problema. Al fin y al cabo, entenderá que lo hace para su protección. Eso necesita modificación legal y eso haremos en la ley de urgente consideración», expresó.