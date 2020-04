Básquetbol Formativas: Suspensión necesaria, para más adelante (cuando se pueda) arrancar con todo

Sin dudas que se sabe, son momentos complicados los que estamos viviendo, pero no queda otra que acatar (dentro de los posible) cada medida implementada básicamente por las autoridades de la Salud, hay que quedarse en casa, cuidarse mucho, y después vendrá el tiempo del disfrute y la competencia, en este caso hablando del básquetbol en las divisiones menores, pero vale también para el resto de las disciplinas deportivas. Se sabe que habrá que aguardar lo que sea necesario, lo principal es la salud, porque a partir de allí se puede todo lo demás, ya se sabe y está decidido que serán las divisiones Formativas las que abrirán la temporada 2020/21 del básquetbol a nivel local. Primero todos estaremos bien de salud, y después si a jugar «gurises». No queda otra, los seis clubes que conforman la Liga Salteña de Básquetbol habían iniciado hace un tiempo sus trabajos de preparación de cara al comienzo de temporada, pero debido a la Emergencia Sanitaria y las medidas adoptadas por el gobierno, y el Ministerio de Salud Pública, dicho inicio de campeonato para las divisiones menores de nuestro básquetbol fue suspendido (postergado) hasta nuevo aviso por parte de la dirigencia de la L.S.B. Sí bien ya debería haber iniciado el campeonato a nivel de las divisiones menores de nuestro básquetbol, debido lógicamente a la Emergencia Sanitaria por la que atraviesa nuestro país (y gran parte del mundo) el inicio del campeonato debió suspenderse y postergarse para más adelante hasta nuevo aviso. De todas formas, ya se sabe que las categorías Formativas del básquetbol salteño disputará su competencia los días sábados, en decisión que ya se tomó a nivel de la dirigencia de la Liga Salteña de Básquetbol, lo cual ya fue aprobada y votada por el Consejo de Formativas.

En principio el inicio del campeonato en las divisiones menores de nuestro básquetbol estaba fijado para iniciar con la primera fecha el pasado 14 de marzo, debido a los hechos y situaciones que promovieron la Emergencia Sanitaria a nivel país, el inicio del campeonato se postergó por tiempo indefinido, todo dependiendo de la situación sanitaria, y las normativas vigentes a ese momento.

Mientras tanto, lo saben los chicos, los saben los mayores, todos acatando las medidas como debe ser, a quedarse en casa, para cuidarse mucho, y después sí…será tiempo de jugar.

DANIEL SILVEIRA

Así arrancará Formativas

Días sábado (Cuando inicie la temporada)

Hora 10.00 a 11.30…U 17 (Cadetes)

Hora 11.30 a 12.45… Mosquitos y Pre Mini (Escuelita)

Hora 15.00 a 16.00…U 12 (Mini)

Hora 16.00 a 17.30…U 13 (Pre infantiles)

Hora 17.30 a 19.00…U 15 (Infantiles)

Hora 19.00 a 20.30… U 19 (Juveniles)

Primera fecha: (1ª Rueda) Categorías Formativas

NACIONAL vs CÍRCULO SPORTIVO

UNIVERSITARIO vs FERRO CARRIL

ATLÉTICO JUVENTUS vs SALTO URUGUAY

Nota: Los equipos nombrados en primer término, oficiarán de locales en cada caso