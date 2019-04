Sartori durante su visita a Treinta y Tres, citó a Gandhi para referirse a las críticas recibidas:

El precandidato nacionalista, Juan Sartori, y su equipo, continúan recorriendo el interior del país, en una semana tan especial como lo es la Semana de Turismo. En esta ocasión, visitó la ciudad de Treinta y Tres, recorriendo sus calles y la sede de la lista 821, para terminar en el tradicional Festival del Olimar, a orillas del río Olimar.

En su llegada a tierras olimareñas, el candidato fue recibido por un gran número de seguidores, quienes lo guiaron en «caravana» hacia la sede de la lista 821, donde aún más personas esperaban al joven nacionalista.

Consultado sobre dicho recibimiento, Sartori destacó: «Me impresionó la cantidad de apoyo, mucha gente para recibirme. Se formó una caravana que nos llevó hasta la sede y cada vez más en los rincones del país hay una efervescencia por la candidatura que proviene de la gente».

Al ser consultado sobre las críticas recibidas, el precandidato nacionalista dijo: “No se dan cuenta que esto viene creciendo con tanta fuerza de la gente y cuanto más nos critican más crecemos. No nos van a detener, no nos van a detener porque yo no le voy a aflojar y ustedes no le van a aflojar. Vamos a dar una muy linda sorpresa el 30 de junio, que además la vamos a dar haciendo una política limpia, buena, con unidad, nunca criticando al otro, sino proponiendo y trabajando en equipo, donde a todos los compañeros del partido les vamos a ofrecer que vengan a sumar. Porque el partido está arriba de todo y es por quienes tenemos que trabajar todos juntos”.

Además, agregó: «Yo estoy hoy en las encuestas y en la posición que estoy, porque se está armando un movimiento de la gente que me apoya, que es natural y de mucho entusiasmo, de mucha energía y que a mí me anima a seguir adelante».

Al finalizar la jornada, el precandidato nacionalista se acercó a orillas del río Olimar, al tradicional Festival del Olimar, donde recorrió y conoció más de cerca la realidad de las fiestas en el interior del país, y pudo conversar con la gente allí presente.