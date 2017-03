Tras la detención de un individuo que intentó hurtar en una finca del barrio San José el pasado 18 de marzo, la Policía logró identificar al mismo e informó al juez de lo ocurrido. Tras esto el magistrado ordenó la detención del mismo y una vez culminadas las actuaciones en la sede penal, el Juez Letrado de 4to. Turno, dispuso: “el procesamiento sin prisión del sujeto de iniciales F.C.DM., como presunto autor de dos delitos de hurto especialmente agravados uno de ellos en grado de tentativa”.

La jueza le impuso como medida sustitutiva a la prisión el arresto de fin de semana, debiendo permanecer un día y medio en la seccional correspondiente a su domicilio, desde la hora 20:00 del día sábado hasta la hora 08:00 del día lunes por el término de sesenta días.

LO GOLPEÓ A TRAICIÓN

Un hombre denunció que se encontraba en una reunión cuando comenzó una discusión con otro masculino, llegando a un acuerdo. Posteriormente, este último lo agredió con un golpe de puño, amenazándolo. El hecho llegó a esferas policiales aunque sin mayores resultado.

ADULTOS Y MENORES DETENIDOS POR

DESORDEN EN LA VÍA PÚBLICA

El hecho fue denunciado sobre las once de la noche del lunes cuando el personal policial concurrió a la Plaza Mevir, donde varios individuos estarían promoviendo desorden, constatando que se encontraban en vehículos y con música excesivamente alta, siendo menores de edad y mayores, por lo que se los trasladó hasta la Seccional.

Consultado el Juzgado de Paz de 7ma. Sección de Valentín dispuso que los mismos “sean indagados, a los menores en presencia de un mayor responsable, luego entrega a sus padres. Los mayores que permanezcan detenidos, una vez que recuperen su estado normal se les indague bajo actas y se les permita retirar”. Intervino Seccional 10ma.

PROBLEMA VECINAL

Una mujer denunció a su vecina, quien desde hace un tiempo comenzó a insultarla con el más bajo vocabulario aparentemente sin motivo alguno; la denunciada ingiere bebidas alcohólicas hasta altas horas de la madrugada causando molestias, según afirmó la denunciante.

Pero al llamarle la atención, esta hace caso omiso. Solicitó una convivencia pacífica con su vecina y cese de molestias. Interviene Seccional 4ta.

NO LE ATENDIÓ LAS LLAMADAS Y PROVOCÓ SU IRA

El denunciante manifestó que, mantuvo una relación durante un año con una mujer pero que su relación finalizó. Aunque hace unos seis meses, formalizó una nueva relación con otra mujer, distanciándose de su nueva pareja hace casi un mes, lo cual, al enterarse de esto su expareja, volvió a comunicarse con él, entablando una amistad.

Lo llamó en reiteradas oportunidades, no respondiendo, por lo que se presentó en su domicilio insultándolo con el más bajo vocabulario. Solicitó la prohibición de acercamiento, relacionamiento y comunicación con su persona y domicilio. Intervino U.E.V.D.G.

TRANSEÚNTES VÍCTIMAS DE MOTOCHORROS

Sobre el mediodía de ayer, una mujer caminaba por calle Agraciada y al encontrarse cerca de Santos Errandonea, fue sorprendida por un birrodado ocupado por dos masculinos, cuyo acompañante le arrebató su cartera mediana, de color marrón que contenía la suma de $ 3.000 y documentos varios, dándose a la fuga.

También en horas del mediodía, otra mujer denunció que, luego de descender de un vehículo en Avenida Ferreira Aldunate y Juan H. Paiva, se le aproximó un birrodado ocupado por dos masculinos, donde el acompañante le arrebató su monedero, conteniendo la suma de $ 10.000 y documentos, dándose a la fuga. Investiga la Seccional 3ra.

SALIÓ POR UN MOMENTO Y AL

VOLVER LE HABÍAN ROBADO

Una mujer denunció que, en la mañana de ayer, se retiró de su finca y al regresar, constató que una ventana de la misma se encontraba abierta y el hurto de una notebook marca Lenovo de 14”; y una cadena de oro y plata con un dije cuadradito del árbol de la vida en oro y plata. Investiga Seccional 2da.

LE ROBARON ROPA Y

CALZADOS DEL LAVADERO

En la mañana de ayer, una mujer denunció que, constató que durante la madrugada, desde un lavadero que posee al fondo de su finca en barrio San José, le hurtaron un pantalón de color azul, dos camisas de color blanco, un par de championes de color rosado y un reloj pulsera marca Casio. Investiga Seccional 5ta.

SE LE LLEVARON TRES

PARES DE CHAMPIONES

Un hombre se retiró de su domicilio de barrio Minervine, en la tarde de ayer, quedando el mismo sin moradores, y al regresar, constató el hurto de tres pares de championes marcas New Balance y Country que se encontraban colgados en la reja de una ventana. Investiga Seccional 3ra.

TRAS DAÑAR LA

PUERTA, ENTRARON Y

SE LLEVARON DE TODO

El pasado viernes, una mujer se retiró de su finca ubicada en barrio La Estrella, y al regresar en la tarde de ayer, constató que mediante el daño de la puerta principal, ingresaron y hurtaron un termofón marca James de 30 litros; un sommier de dos plazas; tres ollas; dos sartenes; una plancha; seis platos; ocho vasos y veinte cubiertos. Investiga Seccional 1ra.