El presidente de la Asociación Rural de Tacuarembó (ARS), Juan Ricceto, dijo a El Observador que la situación es “cada vez más complicada” en su departamento y que la visita del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, no colmó las expectativas que se habían depositado previamente.

“El ministro propuso que tomemos acciones para estos próximos 20 o 30 días, cuando en ese tiempo vamos a estar cuereando los bichos. En algunas zonas, por ejemplo las cercanas a Paso de los Toros, ya se está muriendo el ganado. Se están muriendo los novillos de poco más de un año por falta de alimentos”, señaló Ricceto.

En un encuentro mantenido este viernes entre el reciente nombrado ministro y productores del norte del país en Tacuarembó, el secretario de Estado les manifestó que no se declarará la emergencia agropecuaria para esa zona del país a pesar del pedido que hicieron los productores, ante la situación que padece el agro por el déficit hídrico de este verano, que se pronostica que empeorará en los próximos diez días, sobre todo al norte del Río Negro.

Los productores le plantearon al jerarca que se declarara la emergencia en la región, con el fin de activar el Fondo Agropecuario de Emergencia que tiene el ministerio para la compra de raciones y hacer pozos para poder sustraer agua. Sin embargo, según comentó Ricceto, Benech planteó que la última experiencia de seca de 2009 en Tacuarembó dejó a muchos morosos (alrededor de un 70% de los productores que accedieron al fondo). Otro reclamo realizado por los empresarios fue que se liberara la importación de alimentos para la ganadería.

A su vez, Benech pidió que a los demás productores se les trasladara la necesidad salir a vender ganado para reducir la cantidad de cabezas para alimentar, aunque señaló que debió hacerse antes. Ante esto, Ricceto se preguntó: ¿Cómo los productores iban a poder prever que iba a haber un verano y un otoño tan seco de antemano?

El ministro dijo al portal de Presidencia que viajó a observar las medidas que tomaron los productores y a observar el uso de los apoyos otorgados. Destacó que “desde 2010 hubo 500 intervenciones con una inversión de US$ 3 millones para aguadas, tajamares, pozos y bebederos en este departamento.

Para el próximo lunes a las 14 horas está convocada una reunión de trabajo con el presidente de la República, Tabaré Vázquez, las gremiales del agro y los productores autoconvocados en la sede ministerial.

Las zonas agrícolas, ganaderas y lecheras del país padecen una situación del déficit hídrico cada vez más grave. Esto llevó a que el pasado 8 de febrero el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) habilitará para productores ganaderos de Artigas, Durazno, Salto, Tacuarembó y Paysandú el pastoreo en rutas nacionales por un plazo de 30 días, luego de gestionada la autorización pertinente.

En una actualización publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) sobre el estado de los suelos durante los primeros diez días de febrero, se alerta que en el norte, noroeste y centro del país se presenta una disponibilidad de agua de menos del 20 %, lo que implica una situación muy complicada.

En tanto, los demás departamentos a excepción de Maldonado y el sur de Lavalleja, tienen unos niveles de agua que oscilan entre 20% y 40%, lo que significa una alerta amarilla para esas zonas. De hecho, en Tacuarembó se declaró estado de emergencia agropecuaria.