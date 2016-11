Técnicos del Instituto Plan Agropecuario realizaron capacitación para controlar el Capin Annoni en la zona de Colonia Lavalleja.

Arce, uno de los productores de la zona, que participó de la actividad, comentó a EL PUEBLO que la iniciativa surgió por parte de la Sociedad Fomento de Colonia Lavalleja teniendo en cuenta la propagación de la especie en la zona. En este sentido, la institución adquirió una máquina y capacitó a un funcionario para controlar la zona.

El productor explicó que muchos no conocen aún el Capin Annoni, por lo que valoró dicha actividad. Agregó que los productores tienen inquietudes considerando la expansión que ha tenido la especie en Brasil y que si bien en esta zona recién está empezando a aparecer, del año pasado a la fecha, se ha expandido de manera considerable, aunque entendió que estamos en un momento particular de no dejarlo crecer más porque después va a ser mucho más alto el costo.

Arce indicó que la maleza aún no ha invadido los predios, sino que está sobre los caminos, y el trabajo del funcionario consta de identificar la planta y aplicarle glifosato para eliminarla.

QUÉ ES EL CAPIN ANNONI

El Capin Annoni es hoy considerada una de las especies con mayor poder de infestación en los campos del sur de Brasil.Hoy en día se encuentra en todos los departamentos del norte uruguayo con comunidades densas en bordes de rutas.

En el ganado produce desgaste prematuro de los dientes reduciendo la vida útil de los mismos, además baja notablemente el porcentaje de preñez, elimina el campo natural y baja drásticamente el valor de la tierra. El control debe realizarse de forma puntual, aplicaciones (de glifosato) con mochila (si son muy aisladas) y aplicaciones con máquina de control posicional en caso que sean poblaciones mayores).