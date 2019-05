Experiencia enriquecedora

El pasado lunes, un grupo de 41 productores de Salto viajaron al departamento de Florida con el objetivo de visitar el CIEDAG (Centro de Investigación y Experimentación Dr. AlejandroGallinal) ubicado enenCerro Colorado y conocer la experiencia del compartimento de bioseguridad ovina del SUL (Secretariado Uruguay o de la Lana) y fundamentalmente la del compartimento de San Gabriel, gestionado por la Asociación Rural deReboledoy el Movimiento de la Juventud Agraria en un campo propiedad de INC (Instituto Nacional de Colonización).

El Ing. Agr. José Francisco Ramos, técnico del SUL, informó aEL PUEBLOque esta actividad se organizó a través de las Mesas de Desarrollo Rural de Basalto Profundo y Superficial. Ramos explicó que en dichas mesas se venía tratando el tema de los ovinos dada la importancia del rubro en el departamento, y la posibilidad de darle valor a los corderos de los productores.

Indicó que hace un tiempo se había hecho alguna gestión para conectar a los criadores de Salto con invernadores en puentes verdes de la agricultura del litoral y si bien eso no prosperó, ahora con el desarrollo que han tenido los compartimentos ovinos, en varias reuniones apareció el tem a, surgió el interés, se les pidió a las distintas instituciones que participan que recabaran interesados y a través de la gestión del MGAP (Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca), deMijailPastorino (Director Departamental de Salto del MGAP) y la participación de otras instituciones que están en las mesas como el SUL, el INC, y la Facultad de Agronomía, se armó una delegación y viajaron 41 productores de 7 organizaciones rurales a visitar el compartimento del SUL en Florida. El técnico recordó que éste fue el compartimento piloto que se desarrolló para lograr abrir el mercado de la carne ovina con hueso a Estados Unidos, y agregó que además se visitó el compartimento de San Gabriel (ubicado en empalme de rutas 6 y 56), que era el que más interesaba visitar teniendo en cuenta que éste se desarrolla en conjunto la Asociación Rural deReboledoy el Movimiento de la Juventud Agraria, “que es un proyecto que podría ser bastante análogo a lo que se podría generar con estos productores porque es un proyecto colectivo de muchos productores familiares que mandan sus corderos a ese lugar”.

Ramos destacó que ese compartimento se gestiona de forma colectiva por estas asociaciones en un predio del INC, con la participación de productores familiares, muchos de ellos chicos; dehechoel 48% de los productores que mandan sus corderos, tienen menos de 20 corderos, y eso a la gente de esta zona le interesó porque justamente el volumen es una inquietud.

Los productoresexpusieron su experiencia, contando también los tropezones que han tenido, transmitiendo así sus conocimientos alos participantes.