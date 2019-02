Ante la variabilidad de datos obtenidos en Diagnósticos de actividad ovárica

El Informe sobre la Situación Agropecuaria Nacional del 15 de diciembre al 15 de febrero, elaborado por técnicos del Plan Agropecuario establece que durante el mencionado período, la situación climática se caracterizó por lluvias frecuentes, con niveles acumulados para el bimestre, mayores al promedio histórico. Muchos de los días estuvieron nublados y la temperatura fue baja para la época, lo que cambió al final del periodo.

A causa de las precipitaciones, las aguadas artificiales y naturales han estado siempre completas, no manifestando problemas de agua en cantidad y calidad para el abrevadero del ganado.

En la Regional Litoral Norte (Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro) las precipitaciones registradas en la primer mitad del mes de enero permitieron que los suelos se recargaran de agua e incluso en la región norte ocasionaran grandes inundaciones por la alta escorrentía superficial. Se registraron lluvias por encima del promedio histórico en los departamentos de la regional, superando los 500 milímetros y los suelos del país cuentan con más del 60% de agua disponible en su perfil.

Aguadas

Tanto las aguadas naturales como las artificiales, se encuentran en su máxima capacidad de aporte de agua.

Pasturas naturales

De la observación del estado de los tapices naturales, se concluye que su disponibilidad y calidad de forraje es alta en términos generales. Las tasas de crecimiento han sido superiores al promedio histórico. Salvo casos puntuales de predios y/o potreros dentro de un predio, no se registran excesos de pasto con la consecuente pérdida en su calidad. Con el propósito de minimizar este riesgo, se recomienda intensificar el pastoreo en aquellos potreros con mayor potencial de producción (suelos profundos) durante los próximas 4 a 6 semanas y aliviar los suelos superficiales y medios.

El Plan Agropecuario está monitoreando desde septiembre de 2017 la evolución del pasto y el ganado en más de 20 predios comerciales de los departamentos de Artigas, Salto y Paysandú, ejecutando el FPTA 345; “de pasto a carne”, lo que permite mostrar datos interesantes obtenido en el último monitoreo (1° de diciembre 2018).

Pasturas mejoradas

Los mejoramientos extensivos, han tenido un desempeño muy bueno, disponiblizando un alto volumen de forraje para el ganado. En función de lo anterior, en este año en particular, será muy importante realizar en tiempo y forma el manejo tendiente a la “limpieza” de estas pasturas, tendiente a lograr un buen reclutamiento de plantas. Pasturas artificiales (Praderas)

En este momento las praderas perennes se encuentran con buena disponibilidad de forraje y han permitido que el ganado tenga altas tasas de ganancia. Se ha notado en general que la población de Trébol blanco ha bajado considerablemente, incluso en muchos casos, no se encuentra en praderas donde fue sembrado el otoño pasado y anteriores; debido entre otras causas, al déficit hídrico registrado el verano pasado.

Por otro lado, el comportamiento de las praderas en el período estival, ha reflejado lo señalado anteriormente con el régimen hídrico. El aporte de las pasturas ha sido muy satisfactorio en términos generales, destacándose particularmente algunas especies como Lotus, Alfalfa y gramíneas estivales como Paspalum notatum.

Verdeos

Respecto a los verdeos de verano, los sorgos forrajeros presentan altas tasas de ganancia y gran capacidad de aporte de forraje, tanto sea para pastoreo directo como para la realización de reservas. En algunos casos se complicó el ingreso a los pastoreos pasándose en altura y perdiendo calidad dado que no había buen piso por las lluvias copiosas. En el caso de cultivos de Moha, también la producción ha sido muy buena. En algún caso se ha complicado el enfardado debido a las lluvias frecuentes y alta humedad relativa predominante.

Vacunos Cría

En la mayoría de los rodeos de la regional se está realizando la última parte del entore. El estado de los animales ha evolucionado favorablemente y se encuentra con buena a muy buena condición corporal.

Como se ha señalado, las lluvias y el alto nivel de crecimiento forrajero determinaron desde mediados de diciembre el estado de los vientres. Datos obtenidos en Diagnósticos de actividad ovárica realizados en la región, reflejaban que la situación en cada rodeo mostraba particularidades, con niveles y grados de anestro muy variables. Algunos productores en el departamento de Artigas están optando por realizar destete precoz a los terneros, ya que no ven celos. La tablilla también está siendo utilizada como técnica para lograr que los vientres vuelvan a ciclar. En función de lo anterior, podrían llegar a registrarse buenos niveles de preñez, probablemente con un sesgo importante hacia la segunda mitad del período de entore.

Recrías

Las recrías mantienen buenas tasas de ganancias consecuencia de la buena calidad y volumen de las pasturas que favorece a categorías jóvenes.

Invernadas

En las invernadas de novillos también se registran buenas tasas de ganancia diaria.

Sanidad

En cuanto a problemas sanitarios, se han detectado problemas de miasis o bichera, y también problemas de ojos, estos últimos como consecuencia de pinchazos con los pastos duros del verano. Se sugiere monitorear de cerca las categorías más jóvenes, pudiendo evaluarse la carga parasitaria tanto de parásitos gastrointestinales como de Fasciola Hepática (Saguaypé) a través de análisis de materia fecal. Las condiciones de exceso hídrico son muy favorables para el desarrollo de estas parasitosis y debido a las buenas condiciones de alimentación, los síntomas son más difíciles de identificar.

La tristeza sigue causando daños en predios ganaderos. Las condiciones climáticas no fueron favorables para hacer en tiempo y forma los tratamientos, lo que agudizó el problema en casos puntuales.