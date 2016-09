EL PRADO 16 – Los productores lecheros lanzaron una ofensiva para denunciar la crisis que vive el sector durante la calificación de las razas lecheras en la Expo Prado en la mañana de esta jornada, luciendo globos negros al borde de las pista de las raza Holando, Jersey y Normando.

Los tamberos expresaron su profunda decepción con el ministro de Ganadería Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre por no haber aceptado algunas de las medidas planteadas desde las gremiales, como el ajuste del precio de la leche tarifada en $2 por litro.

Afirman que en un año y medio tuvo una disminución de su valor real del 11%, según un comunicado difundido por la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL).

Hay desazón en los productores con la posición adoptada por el gobierno y por el MGAP, destacó a El Observador el presidente de la ANPL, Rodolfo Braga, quien se encuentra visitando las muestras de ganados lecheros en la Expo Prado. Reconoció que se tomaron algunas medidas, pero señaló que fueron de muy bajo impacto.

Braga recordó que cuando el precio de la leche en polvo en la exportación se cotizaba a US$ 5.000 la tonelada no se subió el precio de la leche al consumo local a pedido del Ministerio de Economía y que ahora cuando los precios de exportación han caído bruscamente en el último año y medio hubiera correspondido adoptar una definición política y subir por lo menos en una cifra para cubrir por lo menos el 11% de inflación que tuvo el sector lechero.

Los dirigentes continuarán monitoreando la gestión de los ministerios de Ganadería y Economía y de no haber un mensaje claro las gremiales habrán de retirar sus delegados de Inale.

(Fuente: El Observador)