“Les queremos contar que salieron las primeras 30 columnas para el tejido de nuestra cancha! Sabemos que es un esfuerzo que valdrá la pena pero nos faltan todavía. Tienen que ser 120 y en los próximos días se estará realizando la 2da tanda así que si alguno quiere dar una mano será más que bienvenido”

**********

Es el tiempo que va transcurriendo si de Sportivo Progreso se trata, en la medida que el fin es esencial: su campo de juego. Las dos notas gráficas reflejan la realidad. Es ese “manos a la obra” en pro de la causa, pero también la exhortación para que otros cultores del sentimiento se sumen.

A su vez, desde el delegado, Atahualpa Mendoza, derivando a EL PUEBLO un video que sintetiza el actual movimiento de tierra que se registra en la cancha, a los efectos de lograr la nivelación.

De futuro, en Progreso no vacilan: que en el 2019, los equipos juveniles del club puedan ser locales en el nuevo escenario. Desde la Secretaria del Deporte en tanto se patentó semanas atrás un aporte financiero, impulsor a la medida para ir contemplando las primeras etapas.

No habrá tregua veraniega para la Comisión Directiva y colaboradores de Progreso. Se quedó en la “A” y es motivación energizante. El actual momento no hace dudar.

Disponer de cancha propia y en condición, un objetivo a todas luces abarcador. Lo es. Y con la banda más que nunca de pie.