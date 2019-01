Solo Salto Nuevo con la plaza de DT vacante

Claramente diciembre es un mes de decisiones, pero también los primeros días de enero, desde el momento que en los clubes se planta bandera respecto a las nuevas Comisiones Directivas y los nombres después son los que se van sumando a nivel de Directores Técnicos.

A tal punto que ingresando en la segunda quincena del primer mes del año y avistándose el período de pases, Salto Nuevo es el único al margen de la resolución,

Por eso, se estampa la duda respecto a quien será el control albiverde de cara a la temporada 2019. Por lo demás, cuestión abarcadora en materia de decisiones.

ENTRE SEGUIR Y QUEDARSE

Es del caso plantear caso por caso, si de los técnicos 2019 se trata. Entre variantes y ratificaciones. Con novedades que no faltan. Dos nombres para el apunte: los de Emilio Silva en Progreso y Henry Píriz en Saladero. Prolongaciones de ciclos como en los casos de Alejandro Torrens en Nacional y Ramón Rivas en Universitario. En tanto Ferro Carril y Gladiador prolongan la regente característica de los últimos años: alterar el mando técnico.

UNIVERSITARIO

(Ramón Walter Rivas)-

Llegó en el 2014.

Desde entonces el protagonismo rojo.

Tres consagraciones alcanzadas.

Una senda sin variables y un protagonismo sin ocultamientos.

FERRO CARRIL

(Ramón Romero)-

La franja que no se estabiliza en materia de Dirección Técnico. Después de Rivas, con Gustavo Ferraz, Joselo García, Octavio Espalter-Josema Di Nápoli y Richard Usuca. Ahora es el turno de Romero, quien arriba desde Ceibal.

GLADIADOR

(Rony Guzmán Costa)-

En la misma sintonía que Ferro Carril: la alteración. Albernaz-Noboa-Albernaz y ahora Rony. Desde el 2011, Gladiador no alcanza la gloria.

NACIONAL

(Héctor Alejandro Torrens)-

Inalterable decisión: que Torrens siga. Y sigue.

La última vez de un Nacional Campeón Salteño en 2015. Objetivo: conservar la base de jugadores y prolongar el ascenso de juveniles.

CEIBAL

(Ruben González)-

La vuelta de “Padilla”, con el que fue Campeón Salteño por última vez en el 2013.

Tentará el retorno de Pablo González.

Para el área juvenil, con Julio Santín y Cristóbal Suárez.

En el 2018 se metió entre los primeros 6.

RIVER PLATE

(Sergio Vallejo)-

No alcanzó “Maxi” Summers a completar los tres años.

Se fue un par de fechas antes. Asumió Vallejo por la apuesta del milagro de avanzar a la tercera rueda.

No pudo.

Con Sergio, la persistencia es de River Plate.

LIBERTAD (Cristian Lentinelly)-

El gran campanazo del 2018: el “Lobo” del Cien Manzanas escalando a la “A”. C

ristian continúa por segundo año consecutivo.

La Comisión Directiva no lo dudó: es un hombre de la casa y de la causa. Conoce el paño.

DEPORTIVO ARTIGAS

(Ángel Flores-Andrés Ramos)-

La intocable dupla que ganó el primer ascenso.

Exjugadores del club los dos e incorporaciones sin más giros.

A Deportivo no le falta historia.

La última vez Campeón Salteño en 2004.

PROGRESO

(Emilio Silva)-

Entre hoy y mañana la Comisión Directiva anuncia al nuevo DT, que suplirá a Sergio Sagradini.

En Sub 18, Pablo Cincunegui con José Walter Nieves y Robert Pintos.

En Sub 15, la hora de Marcelo de los Santos.

SALTO URUGUAY

(Martín Ferrando)-

Segundo año a la cuenta de Martín. El fin no prosperó en el 2018: ser uno más entre los seis. Directo al desquite de esa pretensión.

En la temporada pasada fue Campeón Salteño en Sub 18.

SALADERO

(Henry Píriz)-

La primera vez que asumirá el control de un equipo.

Antes, fue componente de la dupla o ayudante de campo. Responsabilidad para quien es parte del sentimiento por el club.

Más allá de cuestiones afectivas, ¿cuál respuesta es la que viene?