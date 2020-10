La construcción de los vestuarios en la cancha

«Al intento lo hicimos. Solicitamos una audiencia y nos recibieron.

Les elevamos el proyecto que tenemos para la construcción de una zona de vestuarios y un sector destinado al canchero. Fuimos con la ilusión que la Comisión Técnica Mixta nos de una mano.

Después de todo, no hay peor gestión que la que no se hace y nosotros la hicimos».

-JORGE DORNELLES es el presidente de Progreso y sabe que no es tiempo de dudar en situaciones como estas.

De un par de meses a esta parte, el organismo binacional ha despertado al fin de colaborar directamente con instituciones deportivas del medio, pero sobre todo con la Liga Salteña de Fútbol.

Atento a ese antecedente, la Comisión Directiva de Progreso apuntó en esa dirección: que CTM pueda volcar un dinero para la compra de materiales y luego encaminar la obra que apunta a los vestuarios de la cancha grande.

«Se trata de un proyecto que si se logra poner en práctica, favorecerá la chance de futuro para quienes podrán hacer usufructo de las instalaciones».

El propio Jorge no reniega en EL PUEBLO, de una cuestión puntual, »porque es un momento en que nos propusimos abarcar de la mejor manera los fines que tienen relación con los campos de juego.

En el caso del Baby Fútbol van teniendo la suya y mejoras no han faltado, con la mano de obra que surge de colaboradores directos a la causa.

¿Qué nos quedará de futuro?: cercar. No hemos tenido fútbol en Primera, pero en Progreso no dejamos de buscar crecer. Lo estamos haciendo».