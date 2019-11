Entre mañana y el jueves se juega la 14ª fecha del Clausura

Sin dudas una recta final realmente interesante y apasionante viene teniendo el torneo Clausura del campeonato uruguayo en primera división. En este caso puntual, entre mañana miércoles, y el próximo jueves, se estará disputando la 14ª fecha del torneo Clausura, que lo tiene a Peñarol liderando, y el aurinegro también comanda la tabla Anual, dependiendo de si mismo para obtener el tri campeonato. Por el otro lado está Nacional que esperará un traspié de Peñarol para ganarle al descendido Rampla Juniors y pasar a comandar en la Tabla Anual.

Detalle de partidos

Así se jugará la 14ª

Miércoles 27 de noviembre

Progreso vs Peñarol

Estadio: Parque Paladino

Hora: 17:00

Plaza Colonia vs Wanderers

Estadio: Prandi

Hora: 17:00

Cerro vs Liverpool

Estadio: Luis Troccoli

Hora: 17:00

River Plate vs Juventud de Las Piedras

Estadio: Parque Saroldi

Hora: 17:00

Cerro Largo vs Boston River

Estadio: Ubilla de Melo

Hora: 17:00

Racing vs Danubio

Estadio: Jardines del Hipódromo

Hora: 17:00

Jueves 28 de noviembre

Fénix vs Defensor Sporting

Estadio: Parque Capurro

Hora: 17:00

Nacional vs Rampla Juniors

Estadio: Gran Parque Central

Hora: 20:30