Villa Constitución. Por: Catalina Trinidad.

Constitución reclama fuente laboral desde hace muchos años, pues cada vez viene en aumento la escases de trabajo y esto conlleva a que la población estén pasando muy mal.

Desilusionados es la palabra que describe lo que sienten los lugareños hacia los políticos, que en su momento vinieron a mentir a la gente en Constitución como lo fue:” Sendic y sus allegados donde en el año 2013 en el acto en plaza Joaquín Suárez se firmó un documento para que el famoso pozo se realizará y donde Sendic mediante acto público más adelante prometió que en octubre ya se estaría perforando el pozo, (lástima que no aclaro octubre de que año)”.

Esto. todo esta documentado en el municipio local.

Y si seguimos recordando transcribimos a continuación parte de lo que ocurrió en un acto del frente donde después de haber prometido Vázquez la reapertura de el ingenio azucarero dijo esto:

“Hay gente que está nerviosa y nos pregunta si nos acordamos del Espinillar. Vaya si nos acordamos. Vamos a producir azúcar de nuevo en el Uruguay, con manos uruguayas, para que sea más dulce el azúcar. Hay que tener un poquito de paciencia.

Por lo menos, esperar al 1º de marzo.

Después lo vamos a conversar, afirmó. Pero ese día hubo más, como una joven quién dijo:

“Eso fue lo que nos dijo”, recordó una joven residente quien admitió haber votado a la izquierda por primera vez.

Ya, en la entrada del pueblo, un cartel preguntaba: “¿Qué va a hacer con el Espinillar, Vázquez?”.

Pero el puntapié inicial lo dio en el propio acto el diputado electo por el Encuentro Progresista- Frente Amplio-Nueva Mayoría Ramón Fonticiella, quien solicitó al primer mandatario electo que se cumplan algunos de los anuncios preelectorales. Fonticiella manifestó: “Nosotros tenemos muy claro lo que el compañero Tabaré Vázquez prometió el 6 de agosto en Villa Constitución: la reactivación de la plantación de la Caña de Azúcar”.

Añadió que, incluso, en el comité de base de dicho pueblo quedó escrito que promoverá la Caña de Azúcar, “no solo a los efectos de producir azúcar sino que permita otro tipo de agroindustria relacionada desde la generación de materiales combustibles y otras posibilidades que deben ser estudiadas”.

Desde el escenario, Vázquez le contestó al diputado manifestando que “no se preocupe” y agregó que en el Uruguay “se producirá azúcar con manos uruguayas para que sea más dulce”.

Esto no es invento de la prensa ni de la gente pues esta todo documentado.

Palabras de cada uno de ellos, los que prometieron a un pueblo no dejarlo caer, no soltarles las manos. Aquellos mismo políticos (que son los que ahora están en el gobierno) que tanto criticaron a la oposición , hoy, son los mismos que abandonaron a un pueblo con mas de 3.000 habitantes a la suerte de la casi nada .

Un pueblo que hace varios años viene pidiendo auxilio por el tema fuente laboral, aquí existe un pueblo que no quiere vivir de los planes sociales, un pueblo que lo que desea es trabajo digno , aquí hay un pueblo que desea vivir dignamente , que esta de a poco despertando de sueños de mentiras, de creer en promesas incumplidas, pero claro, hay de los otros, los que están bien económicamente , (son pocos) y que siguen aferrados en defender lo indefendible pues el agua no les llega a sus casas. Y aquí sigue la villa incrementando decadencia .

Hablamos con pobladores, en este caso Ramón, expreso lo siguiente: “Siempre supimos que el gobierno no iba a invertir en nuestra localidad , porque ellos se manejan con cifras y fíjese que aquí hay muy pocos votos para que se invierta, lo peor que vinieron con mentiras y ahora el pueblo paga el haberles creído y dado su voto.

Y así seguirá pasando porque vendrán otros con mas o menos mentiras y don pueblo seguirá sufriendo estas barbaries.

Cristian ,otro vecino dijo : Aquí es bien clarito, hay que cortar la ruta y hacernos escuchar, pero para esto debe haber unión de todos. Y seguimos preguntándonos que hizo Sendic con las mas de dos mil firmas que el pueblo de Constitución a través de la liga fomento al turismo le entrego en apoyo para que se realizara el pozo, quizás ya están tirados al cesto, quizás.

Algunos jóvenes entrevistados nos expresaron que están estudiando una carrera universitaria pero que las ganas de quedarse en la villa una vez recibidos, es nula ya que no tienen futuro con respecto al trabajo, de esta manera cada vez habrá menos profesionales de los nuestros en la localidad.

A todo esto nos preguntamos : Habrá solución? La repuesta es categórica: SI. La solución esta en las manos de quienes nos gobiernan y que no hacen nada para salvar un Constitución que se esta cayendo.