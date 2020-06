«Empoderamiento de la Mujer, economía informal versus trabajo decente»

Luego de la CIT 2002 (Conferencia Internacional del Trabajo), el «sector» informal de la economía pasó a llamarse «economía informal», para así describir su alcance y diversidad en todo el mundo. Para la medición de la economía informal hay dificultades estadísticas. Las informaciones existentes se deben al esfuerzo llevado a cabo desde 1970 por la comunidad estadística internacional. Aún hay escasez de datos.

Nunca son suficientes los intentos de las asociaciones gremiales de comerciantes, de los trabajadores y hasta de los gobiernos nacionales y departamentales para reducir el trabajo informal. Los trabajadores informales y por cuenta propia, fuera del sistema formal aún son muchos y en época de pandemia lo comprobamos.

Las mujeres en este sector ocupan desgraciadamente un número mayor que los varones, debido a distintos factores, como son: los embarazos a temprana edad, la carga del trabajo doméstico, la falta de preparación para entrar en la economía formal y en algún caso puntual la discriminación de los empleadores.

Economía informal es el número de empresas no registradas, por lo tanto sin cobertura social, todo lo que visualizamos mientras transitamos el COVID-19, gente que por estar en esta economía carece de cobertura social, no hablo de los que pueden acceder a las medidas de suavización como seguro de paro total o parcial, sino los que no! La falta de protección agrava la situación. Además, esto aumenta el peso de la economía formal, porque quienes pagan impuestos deben pagar más, tributan por los que pagan, ellos, y por los que no pagan.

Como uruguayos tampoco tenemos esa cultura de «censura» social, y no me refiero al que no puede pagar sino al que puede y no lo hace.

No está arraigada esa sanción moral, como en Europa o Estados Unidos, claro que si nos comparamos con países como México, quizás está más familiarizado que aquí, también tienen tasas mayores de informalidad en proporción a la población claro está.

El trabajo informal, es una fuente de empleo para las mujeres, el trabajo a domicilio (peluquería, manicura, por ejemplo), o venta ambulante, entre otros. Encontramos también aquí las trabajadoras auxiliares familiares que en muchos casos ni siquiera tienen independencia económica.

En el caso del trabajo a domicilio, es una estrategia de supervivencia, en el Observatorio Económico de la UCU, hace un par de años trabajamos con programas de apoyo a los micro- emprendimientos, ahí se ubicaban los trabajadores a domicilio y generalmente se iniciaban como salida laboral y como trabajador independiente por cuenta propia, con un grado altísimo de vulnerabilidad debido a las deficientes condiciones de trabajo, largas jornadas, mala remuneración, escasa protección social y riesgos.

Otro tema, pero para charla de «mesa de café» es el «trabajo doméstico» …con incipientes iniciativas de organizaciones como la Liga de las Amas de Casa, etc.

Aún debemos recorrer todos, un largo camino para empoderar a la mujer y sacarla de la economía informal. Primero debemos tener la madurez de reconocerlo como sociedad, de hacernos cargo y responsabilizarnos del tema.

Que de hecho con programas que no estén directamente apuntando al género sino a toda la informalidad en general se están apoyando, se está enfocando, como programa de promoción de emprendedores y otros que buscan sacarlos de la economía informal.

Las mujeres suelen experimentar mayor discriminación en el mercado de trabajo lo que lleva a que existan más mujeres en la economía informal. La discriminación es un determinante importante no el único que trae como resultado más mujeres en la informalidad, también hay otros como el acceso a la educación por tener que ocuparse de tareas domésticas, adultos o menores a cargo, en fin, todas las barreras que ya conocemos.

Para esto necesitamos tener una perspectiva de género desde todos los lugares. Nuevos enfoques y nuevas prácticas.

Por ejemplo, fortalecer la organización de mujeres en la economía informal. Sin ir más lejos en Salto, en la Colonia Osimani tenemos un caso incipiente, en crecimiento, liderado por una líder mujer.

Dar una perspectiva de género a las políticas sobre la informalidad, fomentar el networking, las redes de trabajo, los vínculos, los contactos, aprovechar los encuentros y las oportunidades.

Para lograr todo esto primero hay que darle visibilidad a ese trabajo, informal, por cuenta propia, donde la mayoría son mujeres.

Segundo, buscar el desarrollo local, mediante la sinergia entre el gobierno local, la sociedad civil, las organizaciones gremiales de empresarios y trabajadores y la economía informal, hay que comprender las prioridades de las comunidades.

Una de las salidas de la desigualdad de género en términos de economía informal es el acceso a la financiación. Según OIT en su programa de Promoción de la igualdad de género, «las mujeres empresarias de todo el mundo contribuyen al crecimiento económico y a los medios de vida sostenibles de sus familias y comunidades. Las microfinanzas ayudan a empoderar a las mujeres de hogares pobres para que realicen esta contribución».

Otra es escuchar más sus voces en el Dialogo Social, en general en la economía informal no están organizadas ni representadas, en nuestro medio recién las vemos aparecer en las gremiales empresariales, pero ahí hablamos de economía formal.

La educación de las niñas en este sentido tendrá repercusión a futuro.

Como sociedad debemos apoyar y alentar la formalidad, pero con compromiso y madurez, no delegarlo sólo a las autoridades, entre otras.

Así migrará parte de la economía informal a la formal. Pero de evitar la miopía de nuestra mirada depende.

Fuente: OIT Organización Internacional del Trabajo.

Lic. Jimena Silva Pereira.

Universidad Católica del Uruguay

Directora del Campus Salto