La fase 1 del protocolo sanitario de la Organización Nacional de Fútbol Infantil ONFI comenzará el próximo lunes 3 de agosto, dicha fase expresa que se podrán realizar entrenamientos con pelota y sin contacto físico.

La presentación oficial de dicho protocolo estuvo a cargo de Pablo Ferrari (Secretaria Nacional del Deporte), Eduardo Mosegui (Presidente de ONFI), el Dr. José Veloso (Director del Centro Médico Deportivo de la SND).

Una figura que se creó en dicho protocolo sanitario es la del Oficial de Cumplimiento Sanitario, que en Salto será alguno de los neutrales de la Liga, algo no definido aún. Llevará el contralor de todo lo referente a la correcta aplicación del protocolo.

SÍNTESIS DE LA FASE 1

Los principales puntos a tener en cuenta en la fase 1 son:

1) Se podrán llevar a cabo juegos y actividades sin contacto físico, por ejemplo tiros al arco, pases entre sí, fútbol tenis, etc.

2) Vestuarios de los clubes inhabilitados.

3) Las prácticas en invierno no podrán exceder las 21 horas.

4) Se deberá desinfectar todos los materiales de entrenamiento, antes y después de las mismas.

5) Los turnos de las prácticas deberán ser espaciados por le menos 30 minutos para evitar las aglomeraciones de personas y proceder a las desinfección de las instalaciones.

6) No se podrán realizar partidos de práctica, ni ejercicios que infrinjan una distancia de 2 x 2 metros.

7) Practicará una sola categoría por vez en el horario correspondiente, en caso de que una categoría tengan más de 15 niños se dividirá en dos grupos de trabajo, y cada uno trabajará en una mitad de cancha.

8) Las prácticas deberán hacerse al aire libre y no en lugares cerrados como gimnasios.

