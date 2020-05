Cómo permanecen en clases, cuánto tiempo, qué pasa con los recreos y qué hacer ante síntomas o un caso positivo

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) aprobó este jueves un protocolo que define los aspectos indispensables para el retorno de las clases presenciales en las instituciones educativas, en medio de la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus Covid 19.

Además de la libertad de asistencia (no se anotarán las faltas), el retorno a las actividades educativas será de forma paulatina, por etapas y atendiendo a las condiciones de cada nivel educativo, según el documento aprobado por el organismo. El reglamento establecido por la ANEP se aplicará en todos los centros educativos que rige el organismo. Sobre las medidas de ingreso, asistencia y permanencia a las instituciones, el protocolo establece que en primer lugar debe ingresar el personal docente y de gestión.

Maestros, profesores y funcionarios en general deberán lavarse las manos al ingresar a los centros educativos, y deberán reiterar esta acción de forma periódica durante la jornada de trabajo. Del mismo modo se hará con los estudiantes, a quienes también se les indicará el uso de jabón y alcohol en gel.

La permanencia de los alumnos en los centros no podrá superar las cuatro horas, por lo tanto cada equipo directivo deberá crear un cronograma de asistencia que además propicie la presencia de los estudiantes al menos dos veces por semana. Una vez ingresados los estudiantes, los docentes deberán hacer una serie de preguntas tendientes a identificar la eventual existencia de síntomas. Como medida de seguridad, en caso de que el docente constate síntomas se le deberá tomar la fiebre al alumno. Si la misma marca más de 37º5, se deberán contactar con la familia ya que no podrá permanecer en la institución. Sobre el ingreso y el egreso de los estudiantes, las autoridades deberán crear un cronograma para que sea por turnos y se sugerirá que asista un único adulto referente. En caso de la ubicación de los estudiantes dentro del salón, se deberá mantener la distancia aconsejada de un metro y medio.

Y además se deberá evitar toda acción que genere aglomeraciones tanto en los pasillos como en los baños, incluso en los recreos. Con relación al uso de tapabocas, no será obligatorio para los niños durante la permanencia en la escuela, salvo en aquellas situaciones en donde no se puede respetar la distancia o en el viaje en ómnibus o camionetas (en estos casos se recomienda el uso desde los 4 años). A nivel general, no está indicado el uso para los menores de seis años, estudiantes que concurren a escuelas especiales o cuando se realiza actividad física.

Por otra parte, el protocolo establece que los recreos serán organizados de forma escalonada y en los períodos al aire libre no se harán juegos que impliquen el contacto interpersonal.

«El servicio de cantinas podrá ser habilitado, atendiendo a las circunstancias del centro educativo» y con la aplicación de protocolos del MSP.

Los estudiantes de educación media y terciaria, señala el documento, utilizarán tapabocas durante la permanencia en los centros de estudio, obligación que también rige para personas externas que ingresen a la institución.

