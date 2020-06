«Sin hisopados en una primera instancia»

El protocolo de prevención fue elaborado primero y derivado en las últimas horas hacia ámbitos que en su momento tendrán que resolver. El protocolo nació en OFI (Organización del Fútbol del Interior) a través de profesionales.

En página 19 de la edición de la víspera en EL PUEBLO, la inclusión del comunicado que rápidamente ganó espacios de difusión. En el contenido del mismo se establece que NO SE REALIZARÍAN (realizarían) HISOPADOS EN UNA PRIMERA INSTANCIA».

Es de los aspectos a tener en cuenta, porque se tornaría más compleja la vuelta al fútbol, teniendo en cuenta el costo de ese mecanismo para habilitar o no el desarrollo de la práctica a quienes son sus cultores.

Pero el hecho es que a renglón seguido, se marca un punto no menor: «CABE LA POSIBILIDAD DE UNA CANTIDAD LIMITADA DE PÚBLICO».

Frente a este caso, debería plantearse una interrogante: ¿quiénes son los que determinan esa cantidad limitada de público? ¿Quiénes determinan quiénes entran o no entran a ver un espectáculo?

Valga el ejemplo: Ceibal y Salto Nuevo incluyen las más numerosas hinchadas, ¿quiénes entran y quiénes no?. Los hinchas de Gladiador, de Saladero, de Progreso, de San Eugenio….¿quiénes entran y quiénes no?

*********

EL PROTOCOLO DE OFI

Con la auditoría de los Profesionales Dres. Martín Atilio, Jorge Pinazzo y Enrique Ramos más el aporte de la Licenciada en Psicología Flavia Vique se elaboró el Protocolo Sanitario que será estudiado por AUF, SENADE y MSP.

El mismo no difiere demasiado del confeccionado por la Liga Universitaria ya que cuenta con las mismas 4 fases las cuales compartimos a grandes rasgos.

FASE 0

Capacitación a través de las Ligas a sus respectivos Clubes y jugadores. Será tal vez la más compleja y extensa. En ella se brindará toda la información necesaria así como también métodos y formas para tomar las precauciones obligatorias que deberán tener los jugadores.

FASE 1

Retorno al entendimiento individual (20 días)

FASE 2

Entrenamiento grupal (20 días)

FASE 3

Entrenamiento grupal con posibilidad de realizar encuentros amistosos.

FASE 4

Comienzo de actividad competitiva oficial la cual deberá contar con el aval del Gobierno.

Se estima un total de 20 días entre fase y fase.

Cabe la posibilidad de jugar con una cantidad limitada de público y no se realizarían los hisopados en primera instancia sino que sería una consulta clínica la que evaluaría al deportista para darle el ok a la hora de comenzar la actividad.