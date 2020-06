Ing. Agr. Esteban Montes Narbondo

El Ing. Agr. Esteban Montes, técnico del Plan Agropecuario proyectó que este año el stock vacuno tendrá un aumento de 500.000 cabezas.

“Hubo cambios en la ganadería de nuestro país”, indicó Montes recordando que en un artículo publicado en marzo, había mencionado un descenso en la faena total de bovinos, cambiando la tendencia al alza desde 2013. indicó que a su vez y por tercer año consecutivo, hubo una mayor faena de vientres (vacas y vaquillonas) que de novillos. Los animales nuevos tuvieron una mayor participación en la faena, ya sea novillos como vaquillonas. Un mayor peso de faena, quizás por una mayor participación de animales provenientes de los corrales de engorde, aunque no alcanzó para impedir que el total de kilos faenados sea inferior.

La exportación de vacunos en pie no llegó a las 140 mil cabezas, frente a algo más de 420 mil de 2018 y las más de 330 mil de 2017. Precios más competitivos en la región, entre otros aspectos, justifican estos datos.

Otros elementos como los precios de los productos y los resultados de las empresas colaboraron a que el 2019 fuera un año con ciertas particularidades. “Una de las conclusiones que mencionamos en esa oportunidad, era que veíamos un stock vacuno en proceso de reajuste, con mayor proporción de vacas de cría y menor proporción vacas de invernada y de novillos, sobre todo los adultos, o sea un stock vacuno más criador y más joven”.

Poniendo el foco en el stock vacuno a junio 2020

Teniendo en cuenta lo que pueda llegar a pasar al momento de la declaración jurada de semovientes al 30 de junio de 2020, es que se presentan estos datos, de acuerdo a los datos que hay publicados al momento y tomando algunos supuestos.

En este sentido, tomando los datos que publica INAC sobre la faena de vacunos, esta viene realizándose a un ritmo inferior al 23 de mayo de este año, comparado con igual período de 2019. Más concretamente un 25.1% menos en el total de vacunos, con un 24.5% menos de novillos, un 30.3% menos de vacas y 9.5% menos de vaquillonas. Ese menor descenso en la faena de vaquillonas con respecto al resto de las categorías es una muestra que sigue la tendencia de faenar vacunos más jóvenes con respecto a otros años, y si vemos las diferentes categorías de novillos, se observa lo mismo.

Otra variable a analizar, que afecta en el rodeo vacuno, es la exportación en pie. La situación actual de la pandemia terminó de paralizar lo poco que se venía realizando. Según datos publicados por el MGAP, en enero se reporta un embarque de terneros a Turquía de algo más de 23 mil cabezas y dos embarques que del entorno a las 5 mil terneros cada uno a Jordania e Irak. Luego hay dos embarques de vaquillonas Holando a China (marzo y abril) y uno a Emiratos Árabes Unidos (abril) que en conjunto no llegan a 9 mil cabezas. Todo esto, más un supuesto de que salga un barco más, determina que el total exportado en pie para el período 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020, sea algo más de 120 mil cabezas.

Luego hay ciertos supuestos en torno a la cría, que hacen referencia a la cantidad de animales en los rodeo:, vacas que se refugan del stock, vaquillonas que ingresan a la cría y porcentaje de marcación de terneros.

En estos aspectos, se supuso un menor refugo de vacas y un mayor ingreso de vaquillonas de dos años a la etapa reproductiva (entore o inseminación), de acuerdo a lo observado en el terreno. El menor refugo se considera luego del tacto, porque se han visto casos que se prologan los entores, inclusive entores fuera de la época normal de primavera-verano. Esta práctica algunos productores la toman como opción para agregarle valor a un vientre fallado y venderlo inclusive antes, que si vendiera gordo. Respecto a las vaquillonas, además de observaciones propias y de acuerdo a expresiones de Médicos Veterinarios, se están sirviendo una mayor cantidad, aunque no tengan el tamaño y desarrollo correspondiente y luego se refugan las que fallaron.

Con respecto al porcentaje de marcación, se consideró una diferencia mayor que otros años entre preñez y marcación. O sea, se está viendo en estos dos últimos años una diferencia del entorno al 12% entre los datos de preñez del taller de gestación y los datos de terneros declarados, frente al 9% de los 15 años anteriores. De todos modos es una variable que puede dar errores, de acuerdo a lo que está sucediendo en los últimos años, con entores fuera de la tradicional época de primavera-verano, lo que redunda en diferencias entre lo proyectado y lo que realmente sucede. Es para destacar que la cantidad de terneros que se pueden declarar este año puede llegar a ser récord.

En la faena, se supuso un promedio para lo que resta desde el último reporte de INAC (23 de mayo al 30 de junio), de 40 mil reses semanales. Esto haría que la faena total del 1 de julio 2019 al 30 de junio de 2020, no llegue a los 2 millones de cabezas.

Con todos estos cálculos y supuestos se arriba a un stock que aumentaría unas 500 mil reses, o sea un 4.6% con respecto al 30 de junio de 2019.

Las vacas totales (de cría e invernada) prácticamente se mantienen o se puede esperar tengan un pequeño aumento. De acuerdo a lo criterios de refugo mencionados, las vacas de cría se mantienen y las de invernada aumentan 40 mil reses. Esto depende de cómo se declaren; lo concreto es el total, que prácticamente se mantiene constante.

Los novillos adultos (2 a 3 y más de 3 años) que estaban en valores muy bajos históricamente, se mantendrán en esos valores. Puede darse que los de más de 3 años disminuyan y los de 2 a 3 aumenten, mostrando un rejuvenecimiento de los novillos adultos. De todos modos, eso depende muchas veces de la forma cómo se contabilizan esos animales, ya sea al momento de hacer la declaración jurada como al momento del embarque. Hay que tener en cuenta que los novillos de 2 a 4 dientes están teniendo niveles de faena importantes en estos últimos años y a pesar de esto, no se ve reflejado en una disminución en las existencias de esta categoría.

Los que sí aumentaron de manera importante son los novillos de 1 a 2 años, con un 32% más que el año pasado. Menores niveles de faena durante el segundo semestre del año pasado e inicios de este año y de exportación en pie, justifican este comportamiento. Esta categoría venía en cifras inferiores al millón de cabezas desde el año 2017.

Las vaquillonas, tanto sea de 1 a 2 como de 2 a 3 años, se espera que prácticamente mantengan el número con respecto al año pasado, o con aumentos leves del orden del 2% como máximo. Pueden haber diferencias en la forma de hacer los cálculos y algunos errores que se puedan cometer, como en toda proyección de lo que pueda pasar en el futuro, sobre todo con lo que ocurra con las dos categorías de vaquillonas. Lo que importa es el total de estas dos categorías. Además, lo relevante es que las vaquillonas totales se mantienen a pesar de estar en niveles históricamente elevados de faena de vaquillonas y de haber aumentado el número de vaquillonas que ingresan a servicio.

En concreto

Se espera un aumento en stock de vacunos al 30 de junio de 2020 de unas 500 mil cabezas, cambiando la tendencia a la baja que se venía dando desde 2017.

La categoría vacas totales se mantendrá prácticamente constante, o sea que la máquina de producción sigue en valores interesantes con un stock más criador.

Los novillos adultos se mantienen en niveles similares a los del año pasado, o sea históricamente bajos, aunque esas 900 mil cabezas son suficientes para las 600 mil que se faenan todos los años.

Los novillos más jóvenes (1 a 2 años) se espera tengan un aumento importante, volviendo a niveles cercanos a 1.2 millones de cabezas.

Las vaquillonas se mantienen en niveles similares a los del año pasado o pueden tener algún aumento a pesar de estar con cifras récord de faena.

Los terneros van a llegar a la cifra nunca antes alcanzada de 2.9 millones de cabezas.