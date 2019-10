La granja al día

Trabajadores del sector califican como «fundamental» la medida

El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de Ley referente a la extensión del régimen especial de seguro de desempleo, para los trabajadores de la citricultura vinculados a la cosecha o al packing.

La propuesta abarca la extensión del seguro de paro para los trabajadores/as del sector, hasta el 31 de mayo de 2020, y se fundamenta en el «proceso de reconversión del sector citrícola, que implica la sustitución de plantas viejas o especies poco demandadas, por plantas nuevas y certificadas, correspondientes a variedades de fruta de mejor calidad y precio», señala el proyecto.

Dicho proceso tuvo como consecuencia un «menor nivel en los volúmenes de producción y en los saldos exportables, a la vez que la extensión de la zafra se vio disminuida» así como «la cantidad de jornadas de labor de los trabajadores», continúa el texto.

Al respecto, Marcelo Di Paola integrante del Sindicato Único de Citrícola Salteña (Sucsal), señaló que este proyecto de ley para los trabajadores «es un aporte fundamental». El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, recordó por su parte «este año se tuvo que ayudar a Caputto para poder hacer la zafra».

«Se dieron tres millones y medio de dólares. Eso ya se pagó, y la zafra está culminando», informó el jerarca.

En este sentido, Di Paola expresó que «sin ese respaldo, la situación hoy sería más complicada».

»Si no se hubiera otorgado ese crédito, habría cerca de 3000 trabajadores de nuestro sector que hoy por hoy estarían sin su fuente de trabajo», dijo.

«Este proyecto de ley para nosotros es importantísimo», manifestó por su parte Miriam Perdomo, integrante del mismo sindicato.

«Recién nos acaba de llegar el comunicado del MTSS y la verdad es que estamos muy contentos, lo vemos como una gran solución, lo estuvimos peleando todo este año», sostuvo la trabajadora.

Murro por su parte expresó que «esto lleva tranquilidad a los trabajadores y a las empresas citrícolas de Salto y Paysandú particularmente, pero también de otros lugares del país, atendiendo a que estos trabajadores, que en muchos casos además tienen una importante especialización, puedan mantenerse en el seguro de paro hasta comenzar la zafra en 2020».

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 28 de octubre del 2019: Debido al fin de semana de actividad electoral en conjunto con el fin de mes, la operativa transcurrió de manera lenta. Sin embargo, en algunos productos se detectó faltante, presionando un leve aumento en sus cotizaciones. Descendieron los precios de: zapallito, zuchini, ají catalán, arvejas, calabacín, remolacha y coliflor. Aumentaron los valores de referencia de: tomate, pepino, berenjena, acelga, espinaca, lechuga y perejil. Como novedad ingresaron las primeras partidas de Bella Unión de frutas de carozo: ciruela roja y duraznos.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Información del 19 al 25 de octubre del 2019

Hortalizas secas: en boniato se observa una reducción de la porción de las partidas de boniatos tipo criollo de calidad superior, lo que genero mayor interés por este tipo de partidas, aunque los valores no se vieron sustancialmente modificados, lo que en cierta forma se puede asociar a la demanda retraída de estos. En el caso de los del tipo zanahoria, la calidad de la oferta en general no se ha modificado, por lo que el escenario de precios y colocación no ha variado manteniéndose medianamente pesado. En cebollas, la mayor presencia de partidas tempranas del Litoral Norte con el ingreso de partidas importadas continúan presionando las cotizaciones a la baja, la presencia de cebollas de guarda de calidad superior se ha visto notablemente reducida. También han ingresado partidas de cebollas Roja importada a la plaza, la demanda de este tipo de cebolla normalmente aumenta en esta época lo que también incentiva la presencia de cebollas rojas inmaduras. En calabacin, a pesar del ingreso de partidas importadas, continua descendiendo la proporción de partidas nacionales con buena conservación lo que continua descendiendo la proporción de partidas nacionales con buena conservación lo que continua presionando sus cotizaciones al alza, en zapallos tipo Kabutia, la presencia de partidas con buena calidad y aptitud de consumo es mayor por lo que los precios no han aumentado como en calabacin. Estamos en un momento de crecimiento de la oferta de zanahorias provenientes del sur, por lo que ha iniciado una tendencia a la baja en sus cotizaciones, según referentes en cuanto mejoren las condiciones para la cosechase espera un aumento mayor en la oferta que podría probablemente presionar más las cotizaciones a la baja.

Frutas cítricas: el cambio más notorio en este grupo se da en limón, donde continúan la tendencia al alza, especialmente para las partidas de calidad superior.

La lluvia afecta la producción de cebollas en Brasil.

La cotización cayó en el Nordeste, pero presento subas en Minas Gerais.

La lluvia de esta semana afectó a las regiones productoras de cebolla del país de diferentes maneras: en Irecê (BA), las lluvias se concentraron al comienzo de la semana (21 y 22/10), acumulando 34,6 mm hasta el viernes (25 / 10), según datos de INMET. Como resultado, los productores no pudieron ingresar al campo para cosechar, sin embargo, el comercio no se vio afectado debido a la salida de bulbos almacenados.

El precio de la cebolla en los campos cerró en R $ 0,84 ($u 7,14) por kilo, una reducción del 19,4% con respecto a la semana anterior. La expectativa también es una reducción para la próxima semana, ya que habrá un mayor flujo del producto en vista de la mayor eliminación de bombillas del campo para evitar pérdidas. Las condiciones de alta humedad del suelo asociadas con el calor intenso pueden afectar las verduras, lo que resulta en una mayor eliminación del campo, ya que reduce la calidad y la durabilidad del bulbo.

En el Triangulo Mineiro, las lluvias continuaron afectando la calidad de las cebollas, y el precio de la caja amarilla tipo 3 reaccionó esta semana, cerrando en R $ 26,67 ($u 227) por saco de 20 kg, un 7,5% más que la semana pasada. La razón del ligero aumento se debe a la proximidad al final de la temporada de cosecha de Cerrado. En Ituporanga (SC), las tormentas y el granizo afectaron las áreas localizadas, perjudicando el desarrollo del cultivo, pero no causaron problemas significativos al cultivo en general.

Emilio Gancedo