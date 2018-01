Pueblo Lavalleja. Por Yamandú Leal

Noche de sábado, noche soñada para nueve chicas que palpitaban, sabiendo que una de ellas sería la elegida por los jurados. El público que acompañó a este evento de Momo fue impresionante.

La cita fue en la sede social deportiva de Lavalleja.

Las chicas que se postularon – Gimena Medina Silveira (24), Silvia Echagüe (24), Luciana Alpuy (19), Claudia Chiriff (21), Érica Soria, Nadia Castro (18), Silvina Suárez (32), Analía Rodríguez de Colonia Itapebí (24).

La última participante fue Stéfani Cuello (26), como ella y todos los demás fueron muy aplaudidas por el público.

Las chicas fueron llamadas una por una y el maestro de ceremonia les hizo la misma pregunta frente a los jurados. ¿Qué significa para ti ser la Reina del Carnaval de Colonia Lavalleja y por qué?

La primera participante – Gimena Medina respondió – “Me gustaría representar a Colonia Lavalleja; es porque tengo que hacer algo porque me gusta, que es bailar y poder llegar al Carnaval”.

La participante número dos Silvia Echagüe decía esto: “Es porque quiero representar a mi pueblo que es Colonia Lavalleja; es algo que me gusta que es el Carnaval”.

La participante número 3 Luciana Alpuy expresó – “Porque me gusta bailar, me gusta el carnaval y cualquier tipo de fiestas. Sería muy lindo poder representar a mi pueblo.

La participante número cuatro Flavia Chiriff – “Sería un orgullo para mí en este 2018 en este pueblo querido donde nací y me crié ser la Reina del Carnaval.

Érica Soria – participante número 5 – “Para mí ser la reina de Pueblo Lavalleja significa un gran compromiso porque me gustaría que la gente disfrutara de esta maravillosa fiesta”.

La participante número seis, Nadia Castro destacó – “Para mí sería muy importante representar a este pueblo y también que vinieran más comparsas para que fuera creciendo cada vez más el carnaval.

La participante número siete Silvina Suáres y su opinión – “Para mí sería un honor, me encanta bailar, amo el Carnaval y me gusta representar a mi pueblo querido. Sería lo máximo para mí”.

La representante número ocho Analhía Rodríguez – Cabe destacar que Analhía no concursa porque no es de la jurisdicción, no obstante quiso participar igual, agradeciendo al jurado porque le permitieron mostrarse al público.

La representante número nueve y última participante Stéfani Cuello dijo – “En realidad me encantaría ser la reina de Colonia Lavalleja para representar a este pueblo y a mi gente a quien tanto quiero”.

Finalmente fueron ocho las postulantes a reina de Colonia Lavalleja.

El jurado estuvo compuesto por Elisányele De Oliveira, Débora Yturria y Ana Gómez.

Teresita Fernández fue la que diseñó cada una de las vestimentas para los ocho participantes; nuestras felicitaciones por lo realizado, sin palabras un diez a nuestra coterránea la fotógrafa del evento Alicia González Silveira.

Maestro de Ceremonia – Ramón Alberto Leivas Bueno.

VOLVIENDO A LOS MOMENTOS DECISIVOS

Las participantes de a dos irrumpieron la pista bailando y las palmas del público fueron constantes ya que con la indumentaria del desfile mientras sonaba un samba bien brasileño.

Llegó el momento tan eperado para todos, cuando el maestro de ceremonia recibió el fallo del jurado.

Estuvieron presentes la alcaldeza Noelia Suárez y el alcalde Diego Henderson que estaba de licencia.

Previo al fallo se dirigió a los presentes uno de los integrantes de la Comisión del Carnaval, Profesor Ramiro Araújo.

“Gracias a todos por haber participado en esta gran fiesta. La verdad que hace seis años que vivo acá y este pueblo me recibió con los brazos abiertos. Queremos que esta fiesta siga aumentando. Agradezco a la alcaldeza y a los integrantes de la Comisión de Carnaval, a todos ustedes”.

La alcaldeza por su parte destacó – “Gracias a todos y a la Comisión de Carnaval. Me siento muy orgullosa. Es muy lindo trabajar donde hay gente que nos acompañe. Cada vez somos más.

Finalmente se conoció a las ganadoras – La Segunda Princesa fue Stefani Cuello – Primera Princesa Luciana Alpuy y la Reina del Carnaval 2018 Gimena Medina que se mostró feliz danzando frente al público.

Laura Rodríguez, la soberana del 2017 le colocó la corona y la banda junto a Stefani, la Segunda Princesa y Luciana la Primera Princesa.

Las chicas se presentarán este sábado 20 en el parque Harriague en el concurso final Reina del Carnaval de Salto 2018.

El carnaval de Pueblo Lavalleja está fijado para el 25 de febrero junto a tres comparsas locales, una de Baltasar Brum, dos de la ciudad de Artigas más tres o cuatro que llegarán desde Salto.

La presencia de Garras de Amor de la mano de Martín García rompió la noche con un baile espectacular que se extendió hasta el amanecer.

Pero lo mejor está por venir con la presencia de Gimena Medina Silveira y la entrevista con la soberana.-

-Estamos en una noche soñada con la elección de la reina, una preciosa chica que se encontraba feliz y que merecía. ¿Qué sentís en en este momento?

– “Mucha alegría… estoy feliz”.

-¿Qué mensaje compartirías con las demás chicas?

-“Que se animen a participar y a disfrutar porque es una hermosa experiencia. Un saludo enorme para todos y vuelvo a decir que estoy feliz y epero que todos me apoyen”.