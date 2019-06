Doble jornada hoy para iniciar la 2ª fecha del cuadrangular final de Liguilla

En la jornada de hoy viernes a la noche, con doble jornada en el estadio polideportivo “1º de diciembre de 1912” de Ferro Carril F.C estarà dando inicio la disputa de la segunda fecha del cuadrangular final de Liguilla de Fútbol Sala en ambas divisionales.

Sin dudas una fecha clave, y que puede marcar tendencia respecto al futuro de la competencia, ya que a partir de hoy (se completa mañana), se estarán cruzando ganadores vs perdedores de la primera fecha, y aquí no hay dos lecturas, y queda muy claro que sí los gandores vuelven a repetir, serán los que definan la Liguilla en la tercera y última fecha, así de simple.

De todas formas, y debido a cómo se dieron los partidos, y los resultados en la primera, seguimos opinando exactamente lo mismso que previo al inicio de la primera fecha, está todo muy parejo entre todos, y por eso volvemos a pensar que la que inicia esta noche, no solo puede ser otra fecha de gran atractivo y convocatoria (por lo que se juegan), sino que cualquier resultado puede suceder, en cuanto a que los perdedores en la primera fecha llegan sabedores que de no conseguir resultado de victoria y tres puntos en ésta, prácticametne estarán hipotecando toda chance de lograr el objetivo, las cosas como son.