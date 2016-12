Huracán – Santa Rosa en el estadio

Con un encuentro comienza hoy a la noche la última fecha de la segunda rueda del torneo de Primera “C”.

Encuentro de vital importancia que, por un lado puede definir el segundo ascenso a la “B” para la temporada venidera donde Huracán sería el beneficiado. Pero para lograr dar ese paso, deberá GANARLE esta noche a Santa Rosa. Otro resultado dejará la definición del segundo ascenso para mañana viernes donde allí retoman chance más de un equipo.

IMPORTANTE

Lo de esta noche es por demás importante para todos los equipos de esta segunda rueda. Habrá que ver cómo afronta el compromiso la gente de Santa Rosa que ya logró el objetivo buscado, volver a la “B” después de varios años.

Igualmente y hablando con su D.T Duarte nos dijo, “nosotros no vamos a regalar nada a nadie, queremos despedirnos de la “C” con otro triunfo para dedicarselo a la hinchada que nos siguió todo el año”.

HURACÁN ESTÁ

La gente del “globo” sabe que lo de esta noche no es un compromiso fácil, un partido de esos que “ya está ganado”. Como no fue fácil ninguno de los encuentros de esta segunda parte. Saben si lo mucho que se juegan en 90 minutos de fútbol. El ascenso está ahí, pero habrá que lucharlo y hasta transpirarlo si luego quieren festejar

ASÍ JUEGAN

Estadio Ernesto Dickinson.

Árbitros a designar.

Hora 20.30 s/t Huracán – Santa Rosa.

PARA EL VIERNES

De no ganar Huracán esta noche, la etapa de mañana viernes tendrá estos detalles.

Estadio Dickinson

20. Peñarol – Florida

22. Quinta Avenida – Arsenal.

POSICIONES

Recordemos cómo están las posiciones cuando falta una fecha para culminar.

Santa Rosa (campeón) 11 puntos, Huracán 7, Peñarol y Arsenal 6, Florida y Quinta Avenida 4 puntos.