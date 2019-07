Delincuentes rapiñan a una mujer y a un adolescente, además un joven golpeó a su madre y hubo otro caso de violencia doméstica

Delincuentes perpetran rapiñas, se llevaron las pertenencias de una mujer a punta de cuchillo y la bicicleta de un niño

Dos rapiñas, robos, y una serie de hechos de violencia fueron denunciados en las últimas horas, entre ellos el caso de un joven que golpeó a su madre, caso ocurrido en las inmediaciones del barrio La Tablada. Todos estos hechos están en manos de la Policía y se suman a los que la misma debe resolver cada día.

RAPIÑA A TRANSEÚNTE

El pasado martes, a la hora 19:30, personal policial se hizo presente en calle Charrúa al 2700, habiendo sido derivado por la Mesa Central de Operaciones, por haberse perpetrado una rapiña a un transeúnte.

En el lugar, fue entrevistada una mujer mayor de edad, quien manifestó que, en momentos en que su hijo menor de edad, transitaba por calle Verocay, al llegar a calle Charrúa, se le aproximó un individuo, quien, mediante amenazas y exhibiendo un arma blanca, le hurtó una campera y un celular marca Xiaomi, modelo S2, dándose a la fuga, agregando la denunciante que, el menor, no resultó lesionado por lo sucedido.

RAPIÑA A MENOR DE EDAD

En calle Silvestre Blanco, próximo a Juncal, a las 13:30 horas de ayer, concurrió personal policial derivado por la Mesa Central de Operaciones, por una rapiña a un menor de edad.

Indagada por la Policía una mujer mayor de edad, quien manifestó que, encontrándose en el domicilio, escuchó gritos, divisando, a través de la ventana, a una motocicleta tipo pollerita, con dos ocupantes masculinos, los cuales, mediante amenazas, le hurtaron a un menor de edad su bicicleta rodado 29, marca GT, de color gris, los que, una vez que obtuvieron su propósito, se dieron a la fuga con dirección al barrio Fátima; así mismo, agregó que los padres de la víctima no se encontrarían en el lugar, ya que salieron en procura de los delincuentes.

CUMPLIRÁ 45 DÍAS DE PRISIÓN POR ROBAR PERFUMES DE UN SUPERMERCADO

El pasado lunes, a la hora 19:20, personal policial fue derivado por la Mesa Central de Operaciones hasta una cadena de supermercados ubicada en calle Diego Lamas al 2000, por haberse producido una detención ciudadana. En el lugar, fue entrevistada la encargada del local, femenina mayor de edad, quien manifestó que, personal de seguridad del salón, constató que un masculino se encontraba hurtando dos perfumes de caballero, siendo retenido por éstos. Puesto el hecho en conocimiento de la Fiscalía de Turno, se dispuso: “Se da por enterado y trámites pertinentes”. Culminadas las actuaciones, el Juez de Octavo Turno, dispuso: “condenar a un masculino de iniciales C.G.G.M., como autor penalmente responsable de un delito de hurto en grado de tentativa a la pena de 45 (cuarenta y cinco) días de prisión de cumplimiento efectivo”.

CONDENADA A 6 MESES DE PRISIÓN POR NO PAGAR UN VIAJE EN TAXI Y TENER ANTECEDENTES

Siendo la hora 19:45 del pasado lunes, personal policial fue derivado por la Mesa Central de Operaciones hasta una parada de taxis ubicada en calles 18 de Julio y Varela, donde, habría una pasajera que no abonó el viaje. En el lugar, se procedió a la identificación de una femenina mayor de edad, la cual, consultado el Centro de Comando Unificado, se encontraba requerida por la Unidad de Investigaciones, por un delito de hurto, siendo detenida y trasladada a una dependencia policial para la realización de los trámites pertinentes. Puesto el hecho en conocimiento de la Justicia, dispuso: “Se da por enterado y trámites pertinentes”. Culminadas las actuaciones, el Juez de Octavo Turno, dispuso: “condenar a una femenina de iniciales M.A.M.M., como autora penalmente responsable de dos delitos de hurto en reiteración real a la pena de seis meses de prisión de cumplimiento efectivo”.

MEDIDAS SUSTITUTIVAS POR HURTAR UNA BATERÍA DE AUTO

El pasado martes, a la hora 1:20, personal policial tomó conocimiento que, en calle Uruguay entre calles Amorín y Joaquín Suárez, se habría producido un hurto en el interior de un vehículo estacionado en la ubicación en mención; de acuerdo a datos recabados, se divisó próximo al lugar, a un masculino de iguales características, llevando consigo una batería de auto, el que, consultado por la procedencia del objeto, expresó desconocerlo, siendo identificado y detenido por los efectivos policiales. Entrevistado el propietario de la camioneta marca Daewoo, modelo Labo, reconoció como de su propiedad el objeto hurtado; así mismo, manifestó que, realizará la correspondiente denuncia en la seccional policial. Finalizadas las actuaciones, el Juez de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescente de Octavo Turno, dispuso: “suspéndase condicionalmente el proceso iniciado respecto al masculino de iniciales N.O.P.H , imponiéndose por el plazo de seis meses las siguientes condiciones: a) La obligación de residir en lugar especifico, siendo el declarado en audiencia, debiendo comunicar a la sede y a la Fiscalía cualquier eventual cambio de domicilio y b) Presentación semanal ante la Seccional Policial de su domicilio, con permanencia de dos horas, teniendo la carga de comunicar cualquier circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito que le impida cumplir con el acuerdo, bajo apercibimiento de que la Fiscalía pueda solicitar la revocación del presente”.

LA POLICÍA DETUVO A UN HOMBRE POR VIOLENCIA DOMÉSTICA

Personal policial concurrió a las 19:40 horas de ayer, derivado por la Mesa Central de Operaciones, hasta Avenida Paraguay al 1000, por un problema familiar. En el lugar, fue entrevistada la víctima, femenina mayor de edad, quien manifestó que, momentos antes, su pareja, un hombre mayor de edad, quien se encontraba en la finca, la había agredido, siendo la mujer trasladada a un centro asistencial para su atención, y el agresor es detenido y conducido hacia una dependencia policial para la realización de trámites pertinentes.

GOLPEÓ A SU MADRE Y HUYÓ

El pasado martes, a la hora 18:20, personal policial fue derivado por la Mesa Central de Operaciones hasta calles Verocay y Agraciada, por un problema familiar. En el lugar, fue entrevistada una femenina mayor de edad, quien manifestó que, momentos antes, su hijo menor de edad, la había agredido a golpes de puños, retirándose del lugar, siendo la víctima trasladada a un centro asistencial para su atención y, posteriormente, a una dependencia policial para la realización de los trámites pertinentes.

PERSONA DETENIDA POR ESTAR REQUERIDA

A las 2:00 de la madrugada de ayer, en momentos en que personal policial se encontraba realizando un patrullaje, se procedió a identificar a un masculino de 30 años de edad, en calle Cervantes al 1200; consultado el Centro de Comando Unificado, se informó que el mismo se encontraba requerido por la Seccional Segunda, siendo trasladado hacia una dependencia policial para la realización de los trámites pertinentes.