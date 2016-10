Pululan los robos en distintos puntos de la ciudad, donde la Policía recibe una serie de llamados que sobrecarga la tarea, conspirando para esto la falta de personal que permita atender todos los casos y dedicar tiempo para investigar los mismos. Los hechos están cerca de ser una veintena por día y los problemas en ese sentido se agudizan.

Ahora, la Policía pudo capturar a dos sujetos por distintos casos de esta índole pero no tenía detenidos en relación al resto de los casos denunciados.

PROCESADOS

Dos robos, uno ocurrido el 25 y el otro el 28 de setiembre fueron el punto de partida para que la Policía realizara una investigación que terminara con dos personas detenidas y finalmente procesadas.

Uno de los casos ocurrió en un kiosco del barrio San Martín, donde el autor del robo sustrajo un parrillero allí ubicado; y el otro caso ocurrió en un domicilio del cual se llevaron una tablet de color blanco del plan Ceibal y un teléfono celular marca Nokia, con cargador.

Ambos hechos fueron investigados por la Seccional 3era y producto de esto los efectivos procedieron a la detención de dos individuos mayores de edad, quienes estaban implicados en estos casos denunciados.

Al ser averiguados, expresaron ser los autores de los hurtos. El magistrado actuante dispuso la conducción de estos a la sede penal el pasado martes donde culminadas las actuaciones la Juez de 2do. Turno, Dra. Alejandra Alvez, dispuso “el procesamiento con prisión del sujeto con iniciales B. E. I. P. por la presunta comisión de tres delitos de hurto, uno de ellos especialmente agravado en calidad de autor y el otro de la persona con iniciales F.J.A.G. por la presunta comisión de un delito de hurto en calidad de autor”.

SE IBA CON LAS SILLAS

Diversos robos ocurrieron en las últimas horas en distintos puntos de la ciudad y fueron denunciados ante la Policía. Los casos de esta naturaleza son los más denunciados ante la Policía y ocurren en cada hora y en cada lugar.

Un hombre denunció que próximo a la hora 18:30 del pasado martes, al llegar a su domicilio en el barrio Saladero, divisó a un sujeto que saltaba el muro de su casa cargando con dos sillas playeras, quien rápidamente se dio a la fuga.

En otro caso, una persona se encontraba realizando tareas en el interior de su finca en la Zona Este de la ciudad, y en un momento determinado se percató que la puerta del frente se encontraba abierta, constatando el hurto de un bolso que contenía un celular marca Nokia; un monedero negro con documentos y la suma de $ 1.000 pesos. Investiga el caso la Seccional 2da.

VARIAS HERRAMIENTAS HURTADAS EN UNA CASA DE FAMILIA

Un hombre denunció que en la tarde de ayer, al regresar a su domicilio en las inmediaciones del Autódromo, constató que la ventana del fondo se encontraba abierta y que desde el interior de la finca le hurtaron una destornillador marca Dedal, de color amarillo y negro; un nivel de aluminio; un alargue de color negro; dos tijeras de cortar chapa, una de color naranja y la otra de color amarillo, marca Tramontina; un metro de color amarillo y negro; un reproductor de música de color negro con pendrive; una trincheta de color rojo y negro; un serrucho de mano; un cargador de celular y un celular marca Alcatel de color negro. Investiga Seccional 3ra.

EN COMERCIOS

Uno de los dos comercios damnificados fue en la Zona Este de la ciudad, donde hurtaron una cámara marca Panavox, con exterior infrarroja; una cámara marca Panavox de interior infrarroja; una fuente de memoria de filmación y varias mercaderías como comestibles, lencería, ropas y refrescos; un gato de carro con ruedas de color rojo para 3.000kg: y un equipo de mate.

El propietario efectuó la denuncia del caso, expresando que en la madrugada de ayer, personas extrañas, tras dañar primeramente el portón corredizo y posteriormente la puerta, lograron entrar a su comercio. Investiga Seccional 2da.

El otro comercio robado fue un carrito que está ubicado en las inmediaciones del barrio Baltasar Brum, llevándose del lugar una freidora industrial marca Tudesco; una garrafa de 13kg; una plancha cuya marca no recuerda; y desde el Freezer, un cordero deshuesado de 18kg aproximadamente y una bolsa de hamburguesas de 50 unidades. La denunciante agregó que lograron ingresar tras forzar la puerta del negocio. Investiga Seccional 1ra.

Al tiempo que en el Cerro también los delincuentes quisieron abrir un comercio ubicado donde la responsable del mismo constató que personas extrañas forzaron la reja de la puerta del local, arrancándola de un lado y cortando unos hierros, no llegando a dañar la puerta de acceso, por lo que no pudieron ingresar al local.

HURTO DE VEHÍCULOS

Una mujer denunció que dejó la moto marca Vital de color roja, matrícula HLC 309, estacionada en calle Yatay esquina Andrés Latorre y al ir a ocuparla, no se encontraba más.

En otro caso fue denunciado el robo de una moto que fue dejada estacionada en calle Zorrila entre Uruguay y Brasil, se trata de una Yumbo Max, próximo a las nueve de la noche y al regresar el denunciante al lugar, alrededor de la hora 00:30 la misma ya no se encontraba más. Horas mas tarde, fue incautada esa moto por la Policía en la calle Joaquín Suárez y Agraciada, notificándose a su propietario. Intervino Seccional 1ra.

EN EL INTERIOR

DE UN VEHÍCULO

En otro caso, una persona denunció que dejó su automóvil Peugeot Sedan 406 SL, matrícula HBE 271, estacionado en calle José Villar al 800, y al ir a ocuparlo, constató que la puerta del acompañante estaba forzada, y la falta de la radio Sony Xplot, de color rojo con negro; dos sillas plegables; una mesa de madera chica plegable y un gato de color negro.

LA BEBIDA LO

VUELVE AGRESIVO

En tanto que en un caso de violencia doméstica, una mujer denunció a su concubino, quien es una persona alcohólica, del que dijo que se vuelve agresivo a raíz de la ingesta de bebida, agrediéndola en forma verbal y física, y dijo que no era la primera vez que ocurría este tipo de episodio. El sujeto arribó a su domicilio en ese estado, molestándose con su hijo que se encontraba calentando la comida, tirando el plato al suelo. Solicitó que el mismo se retire en forma definitiva de la casa, ya que la finca es de su propiedad, como también solicitó la prohibición de acercamiento, de relacionamiento y de comunicación del mismo hacia su persona y domicilio. Intervino la Unidad de Violencia Doméstica y de Género. Llegaba a su domicilio y vio al delincuente saltar el muro de la finca con dos sillas playeras.