Cumpliendo con la tercera jornada del Secretariado Mundial Angus, ayer en el predio de La Calandria con una muy buena convocatoria, cabaña Bayucuá de la familia Mattos, mostró su genética al mundo. Fue evento muy relevante para la cabaña que tiene más de cien años en la cría de la raza, y es una de las pioneras en la cría del Aberdeen Angus en el país.

Ayer en La Calandria con más de 400 animales

Cabaña Bayucuá mostró su reconocido Angus al mundo en la tercera jornada del Secretariado Mundial de la raza

MARÍA MATTOS RESALTÓ LAS CARACTERÍSTICAS DEL ANGUS DE BAYUCUÁ

Al finalizar la jornada, María Mattos, integrante de Bayucuá dijo que fue un gusto poder recibir una cantidad de gente importante, con delegaciones extranjeras de varias partes del mundo, como canadienses, alemanes y muchos brasileros, pero fundamentalmente valoró la presencia de muchos uruguayos, tanto productores, como cabañeros y clientes de la cabaña.

Mattos reconoció la dificultad que implicó trasladar los animales hasta el lugar, lo cual “fue un gran esfuerzo porque queríamos mantener el espíritu de lo que queríamos mostrar que era la producción”. En este sentido remarcó que Bayucuá trabaja para la producción comercial, la idea en el ganado de pedigree es la misma que en el ganado comercial y los ganados de pedigree se mantienen en condiciones iguales a las de los ganados comerciales, “eso era algo que queríamos mostrarle a la gente”. Comentó que trasladaron más de 400 animales hasta La Calandria y destacó que “por suerte Salto cuenta con este lugar que es precioso y cuenta con un buen marco para la organización”.

En su presentación la cabañera se refirió a las características que mantienen la longevidad del ganado; dijo que una es que las vacas se preñen, otra es que tengan buenas estructuras porque animales que tienen defectos graves de estructura no llegan a viejos, “y la otra es un intangible, que no sabemos lo que es por qué animales que son de cierta edad se mantienen productivos; unos sí y otros no, y nosotros los mantenemos mientras sigan siendo productivos”. Explicó que en Bayucuá no refugan animales por edad entonces al no saber a qué se debe eso, “lo que podemos hacer es mantenerlos y que se reproduzcan lo más posible y eso es lo que hacemos porque creemos que la longevidad es un punto muy importante en la economía de las empresas”.

Mattos recordó que se mostraron vacas con 11 o 12 años con sus crías preciosas al pie, y las que “seguramente si les miramos la boca no tienen ningún diente, pero no sabemos a qué se debe que puedan seguir produciendo y otras ya hallan fallado y no se encuentren más en el plantel”.

SEGUIR TRABAJANDO PARA SEGUIR MEJORANDO

En cuanto a lo que en el futuro la gente puede esperar de Bayucuá dijo que “seguimos trabajando para seguir mejorando, lo que mostramos hoy es lo que tenemos, lo que nos gusta; esa vaca de tronco largo, muy profunda, muy ancha de atrás, con muy buena estructura”. Agregó que “van pasando los años y mostrábamos donantes que tenían 16 años y estaban bien; es muy difícil de ver una vaca con esa edad que no parece vieja, eso quiere decir que está muy bien hecha y que además sus hijas, sus nietas y bisnietas siguen siendo buenas y vimos toda la cadena de la cabaña”.

EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE CRIADORES DESTACÓ EL DESARROLLO DEL EVENTO HASTA AHORA

El presidente de la Sociedad de Criadores de Angus; Ing. Álvaro Díaz Nadal reflexionó que estas tres primeras jornadas las expectativas no sólo han sido colmadas, sino mucho mejor de lo que pensaban. “El balance es muy positivo”, comentó y agregó que cuando la Sociedad de Criadores comenzó la organización de este evento, se planteó algunas cosas y la principal era mostrarle al mundo el nivel y la calidad del ganado que tiene el Uruguay y el país que tiene. “que nosotros muchas veces no lo vemos y nos quejamos de una cantidad de cosas – muchas con razón- pero la materia prima, el país, este cielo, este verde, los ganados que vimos hoy, la organización que tuvimos, todo muy profesional, realmente muy lindo y ese era el objetivo para mostrarle a la gente que viene de lejos a que cuando se vaya, dentro de muchos años se siga acordando de este secretariado y del país”.

SEXTA GENERACIÓN TRABAJANDO EN MEJORAMIENTO GENÉTICO

Por su parte el Ing. Agr. Carlos Guinovart, se refirió a la jornada destacando al programa “De Cara al Campo” de Gabriel Couto de Radio Cuareim que si bien no se pudo mostrar el ganado en la estancia que era el objetivo inicial, pero lo pudieron hacer en ese hermoso lugar donde el público pudo apreciar el programa genético de la cabaña. Afirmó que quedaron muy conformes con el público que acompañó y consideró que el secretariado esta siendo un éxito. Recordó que es la sexta generación que viene trabajando en la cabaña en mejoramiento genético y eso es una gran responsabilidad y una gran satisfacción “cuando vemos que podemos seguir estando vigentes”.