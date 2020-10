El convencido Wilson Cardozo

El hombre está convencido. Se apega a la ley de su pensamiento.

Habría que admitir que los hechos le van acreditando la razón.

Los hechos van siendo parte de la realidad y la realidad no reconoce traiciones.

Ahí está. Para quien la quiera ver.

Cuando Salto Sub 17 debía enfrentar a Colonia, se viajó el mismo día del partido: Salto fue, jugó y goleó 3 a 0.

Cuando Salto Sub 17 debía enfrentar a San José, se viajó el mismo día del partido: Salto fue, jugó y también goleó 3 a 0.

Al fin cuentas, más allá de los 350 o más o 40 kilómetros o más en la distancia en un caso y otro, la selección Sub 17 derrumbó las amargas señales.

Las predicciones adversas.

WILSON CARDOZO, el DT, no saca pecho por el doble impacto ganando y goleando, pero sin embargo se expone al apunte…

EL CÓMO SE LLEGA

«Soy de los que creo que el jugador llegando bien descansado al viaje, está en condiciones de responder. Que esa noche duerma en condiciones y en su casa. No sacarlo de lo que es parte de su costumbre o hábito de todos los días.

Esto no es solo una cuestión personal. Lo hablamos a nivel del grupo, lo debatimos, claro que sí.

Pero que alguien me garantice que viajar el día anterior es la vía para responder. Cuando el resultado llega, es solo una comprobación.

Pero más que el resultado, el rendimiento importa. El cómo se llegó a una victoria. Nosotros estamos hablando de una categoría que forma, que modela. En este tiempo de los juveniles se asienta o no se asienta el rumbo futuro para ellos. En ese rumbo futuro también hay que pensar»