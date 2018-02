Horacio de Brum, reconocido docente y abogado, quien también tuvo su pasaje por la actividad política en filas del Partido Colorado y del gobierno departamental anterior, actividad partidaria de la que hoy se mantiene alejado, enfiló su vida por el camino de la comunicación, al iniciar el proceso que lo terminará poniendo al frente de la dirección de la decana radio Tabaré. Sobre estos temas dialogó con EL PUEBLO.

- ¿Qué le dejó su paso por el gobierno departamental?

– Son etapas en la vida. En su momento me convocaron para trabajar por el departamento, soy salteño y acepté.

Ahora estoy en una etapa que hemos decidido dar de seguir en lo que es la actividad privada, sigo como docente en la materia agraria, sigo trabajando en el asesoramiento de la Universidad Católica del Uruguay, que es mi casa de estudios y que en marzo cumplo 15 años como funcionario, además de mi trabajo profesional y en la empresa familiar agropecuaria. Voy a seguir con esas actividades, a lo que sumo ahora un nuevo emprendimiento que desde hacía unos años lo venía trabajando y sintiendo como algo que quería emprender. Y como dicen algunos amigos, se alinearon todos los planetas y se dio la posibilidad.

- ¿Se refiere a la compra de radio Tabaré?

– Más que la compra, se sabe que las ondas de radio son permisos y en otros casos son concesiones que da el Estado, por tanto los particulares simplemente con autorización del Estado, tienen el uso de esas ondas. Lo que iniciamos es un proceso en el cual al final del camino vamos a estar al frente de radio Tabaré. Igualmente, ya desde el 1º de febrero estamos a cargo de la administración. Hemos iniciado el proceso conjuntamente con los permisarios actuales ante la URSEC. Esperemos que este proceso culmine en buena forma.

- ¿Está solo en este emprendimiento?

– Yo estoy a cargo de todo, aunque le he pedido a un amigo de años, Martín Olaverry, que es hombre de radio, que prácticamente se crió en una radio del interior y hoy es una persona que produce sus programas y que sabe del tema. Reconozco que no sé del tema, soy un simple oyente de radio desde que me conozco, la radio me apasiona, genera un montón de cosas lindas, pero le he pedido a este amigo que colabore en este emprendimiento en lo que tiene que ver con todos los aspectos de programación y los temas comerciales. Él con gusto ha aceptado. Me inicié a hablar por radio allá por el 2006 en un programa agropecuario que él tenía y que hoy mantiene en una radio a nivel nacional, y salía en forma permanente todas las semanas, fue cuando generamos una amistad, y hoy me está acompañando en ayudarme en lo que va a ser la gestión del medio.

- Como especialista en temas del campo, sea como productor o como abogado y docente, ¿cómo ve esta movida que se ha generado por los «auto convocados»?

– Siempre es bueno que la sociedad se exprese. En este caso, que el campo y otros sectores de la actividad económica que quieran expresar libremente su pensamiento es sano, porque se trata de respetar la libertad de cada individuo a expresarse, que cuando puede exponer sus ideas y reclamos con libertad, hay como un desahogo, y lo mejor a veces es desahogarse y no quedar con algo apretado en el pecho que pueda generar otro tipo de reacción.

Ya sea esta movilización o cualquier otra de la sociedad civil que quiera expresar sus reclamos en forma responsable, es tan sano como que el gobierno los haya recibido y los esté escuchando. Estimo que ahora va a empezar una etapa y un proceso de intercambio entre parte de la sociedad civil y parte del gobierno para tratar de obtener respuestas.

Por tanto, es sano para la democracia que integrantes de la sociedad civil puedan expresarse libremente. En el fondo de todo está la libertad, el derecho a poder expresarse y eso no es un tema menor. Así que en lo personal, lo veo con expectativa, estamos atentos en el medio a lo que pueda pasar como noticia. En definitiva, serán los actores, tanto el gobierno como los productores y comerciantes de los auto convocados, quienes van a ser los que van a definir qué rumbo tomar y cómo va a seguir este trámite. Estamos a la expectativa de eso.

- ¿Cómo se dio ese encuentro entre un ex intendente del Frente Amplio, a cargo de la dirección de la radio hasta el 31 de enero y usted, que está muy identificado con el Partido Colorado?

– El encuentro se dio en forma natural, no le vi ningún tipo de inconveniente, soy una persona de diálogo, quien me conoce lo sabe, como también sabe que mis preferencias políticas, deportivas o religiosas no son ningún impedimento para entablar un diálogo con cualquier persona. No es un tema que me haya preocupado ni ocupado. Quizás esto haya podido generar en alguna gente algún tipo de sensaciones, pero bueno, por suerte todos son libres de opinar lo que quieran, pero en lo personal no me genera nada. A Ramón (Fonticiella) lo conozco de hace años, mi madre, que fue maestra en su momento, trabajó en la misma Escuela 13 con Ramón hasta que lo destituyeron. O sea, había una relación también desde antes. Esas son justamente las cosas que cuando se ponen por delante, es lo que a veces genera determinadas situaciones que no deberían generarse.

- Esas mismas suspicacias son las que cuando Fonticiella se hizo cargo de radio Tabaré, dijeron que el Frente Amplio ganaba una radio. Ahora que la vende se piensa que el Frente Amplio la pierde y que los colorados ganan una radio.

– He dejado en claro a mi familia y a mis amigos, primero, que he renunciado a todos los cargos políticos partidarios en los cuales había participado en la elección de 2015. He hecho traslado de Credencial en el 2016 a la ciudad de Montevideo, la etapa política la he cerrado. Evidentemente que no puedo limitar el pensamiento de nadie, ni es mi interés hacerlo. Puede haber suspicacias y un montón de cosas, pero será el tiempo mi mejor aliado, así que dejemos pasar el tiempo y veremos si estoy faltando a la verdad o no.

- ¿Cuál será entonces ahora la línea editorial de radio Tabaré?

– No vamos a imponer nada en contenidos. El 1° de febrero arrancamos con una nueva programación, la idea es que la radio pueda de una u otra manera transmitir todo lo que pasa, dar las noticias, entretenimiento, música. O sea, tenemos una responsabilidad bien importante porque Tabaré no es una radio de hace poco tiempo, este 18 de julio va a cumplir 90 años, es la primer radio de Salto que existe. Estar al frente de un medio de comunicación, y más con radio Tabaré, exige una doble responsabilidad. Por un lado, una radio que va a cumplir 90 años con toda la historia que tiene, con diferentes administraciones, y hoy sigue firme al aire. Y por otro lado también, una responsabilidad de estar al frente de un medio de comunicación que genera un desafío importante al hacer cumplir y respetar algunos principios y derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la información que tienen las personas y la libertad de opinión. Hemos mantenido en todo lo posible el mismo equipo que tenía radio Tabaré en lo que tiene que ver con las personas. Hemos sido muy cuidadosos de eso, y le hemos dado la posibilidad a quienes hasta el momento trabajan en radio Tabaré de que puedan seguir formando parte de ese equipo, con algunas incorporaciones teniendo en cuenta la programación que hemos tenido.

Tabaré va a ser una radio muy dinámica que va a estar presente en varias actividades en vivo. Por ejemplo, el 2, 3 y 4 vamos a retransmitir en directo parte del Festival Internacional de Folklore de Durazno. Ya tenemos confirmada la participación en directo del Valentín Aparcero el 9, 10 y 11 de febrero, y así vamos a seguir sucesivamente. O sea, donde estén determinadas actividades que la gente pida, ahí vamos a estar. Radio Tabaré estará en la información, como ha estado en estos últimos 90 años, y la idea es fortalecer ese aspecto de la radio, para que de una forma u otra siga acompañando los acontecimientos de Salto y de la región.

- ¿Ha invertido en la compra de nuevos equipos?

– Próximamente vamos a incorporar un transmisor nuevo, con tecnología digital, lo que nos va a permitir, con la potencia que tenemos autorizada por la URSEC, llegar más y mejor. Apostamos a un emprendimiento que entre otras cosas, le va a brindar herramientas tanto a quienes puedan hacer sus programas o que pueda participar en la radio, pero también al oyente. O sea, queremos que la radio llegue a los lugares más lejanos del departamento, como ya llega a algunos lugares, para que la pueda escuchar toda la gente que la quiera escuchar, y con una mejor calidad. Así que viene tecnología digital, que ya la podemos anunciar porque en pocas semanas seguramente el oyente de radio Tabaré va a sentir el cambio para mejor. Hoy la radio llega pero queremos que llegue más aún. En eso estamos.

- ¿Cómo enfrenta este nuevo desafío al frente de la dirección de radio Tabaré?

– Cada vez que comienzo un emprendimiento lo hago convencido de lo que voy a hacer, porque creo en el emprendimiento. Evidentemente es un desafío que tomo con mucha responsabilidad, como creo haber tomado varios emprendimientos en mi corta vida, pero con la tranquilidad de que no estoy solo, tenemos un grupo humano que quisiera destacar, que son los trabajadores de radio Tabaré, que desde el primer día que entré a la radio me he sentido apoyado. Por otro lado, la colaboración de este amigo que lleva a que no me sienta solo.

Así que, estoy con ganas, estoy convencido en lo que voy a participar, le he dedicado muchas horas estos últimos cuatro o cinco meses a todo este tema de la radio, pero lo he hecho con gusto. Entonces, con el apoyo de los trabajadores y de la gente que sabe de radio y con el apoyo de la familia, no me siento solo. Evidentemente que entraré en un mundo que para mí es bastante desconocido, pero que haciendo las cosas bien, con respeto, dedicación, sobre todo escuchando mucho, el emprendimiento seguramente va a tener sentido. Este emprendimiento no lo he encarado porque me sobre el tiempo sino porque creo que tiene sentido, y estar al frente de un medio de comunicación es una responsabilidad y desafío muy grande, al que pondré todo el esfuerzo, trabajo y dedicación para que llegue a buen puerto y que la gente siga eligiendo a radio Tabaré.