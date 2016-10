La duda se clavó y la herida pareció sangrar, cuando el lunes de la semana pasada, finalmente se optó por el Parque Carlos Ambrosoni para afrontarse la doble jornada que iría a incluir con un partido de sabor especial. Ocurre que Salto Nuevo y Ceibal, lo es. No se trata de un clásico, más bien de una rivalidad que guarda relación con la vecindad de barrio. De eso se trata.

Los clásicos tienen que ver con la historia, con décadas de enfrentamientos. Y esto no parece contemplar un Ceibal-Salto Nuevo. Pero el sentido de rivalidad es cosa indestructible. Lo va siendo desde la década de los 90, cuando ambos se encontraron en la divisional superior del fútbol salteño.

En tanto, el hecho es uno: frente a la encrucijada de jugar en el Dickinson o en el Parque Carlos Ambrosoni, fue cuestión de resolución sin más trámite a la cuenta DE LOS DIRECTIVOS.

Son ellos, soberanamente ellos, quienes deben establecer qué es lo mejor para el fútbol en su globalidad. El dirigente es capaz de manejar argumentos o situaciones de hecho, que pueden estar o no al alcance del técnico, del jugador, del hincha o del periodismo todo.

Es LA RESPONSABILIDAD que les cabe a los dirigentes, que además son parte activa de esa área de decisiones donde los restantes no llegan ni llegamos.

Nefasto sería que los dirigentes no asumieran decisiones y jugasen a la inocua indiferencia o a un simple «lavado de cara», sin profundizar primero para resolver después.

Finalmente la doble jornada se jugó en el Ambrosoni.

Son los propios directivos que tendrán que EVALUAR. Si lo actuado valió la pena o caso contrario, más de un objetivo se desparramó sin más vueltas a la manera de desolada conclusión.

En tanto, el coraje de las decisiones, no será nunca un coraje menor.

Que conste.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-