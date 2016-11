Opción de “descongestionar” el domingo

De unos días a esta parte, los puentes tendidos de EL PUEBLO con directivos de aquellos clubes que se van sumando a la tercera rueda en el fútbol de la “A”, que implicará la consagración 2016. En todos ellos, un vocablo se potencia: PREOCUPACIÓN. Ello es inherente a cuál debiera ser la fórmula para conciliar la presencia de hinchadas, sin que se produzcan enfrentamientos, tanto afuera como dentro del Dickinson. Aunque bien se interpreta que “las grandes mayorías aplican una estricta cultura deportiva, nunca faltan los que se desvían del fin y son capaces de echarlo a perder todo”. Por eso, las ideas van y vienen. Es del caso establecer este resumen.

**********

1) Un partido el sábado a la noche y los dos restantes el domingo, en este caso, 17 y 19.30 horas.

2) Dos partidos el sábado: uno a las 19.30′ y el restante a las 21.30′. Complemento en el domingo a las 17 ó 18 horas.

3) Los tres partidos el domingo: 16 horas el primero, 18.30′ el segundo y 21 horas el tercero.

**********

De acuerdo a lo auscultado por cronistas de este diario, esta última opción se transformaría en la más potencial. De todas maneras hay quienes ven con buenos ojos adelantar un partido el sábado y que sea por ejemplo, aquel capaz de generar la mayor asistencia. Por ejemplo: Salto Nuevo-Ceibal.

Se interpreta que disputando un partido el sábado “se descongestiona” el domingo, por lo que el sistema de seguridad no se expondría a colapso alguno. En tanto se plantea un aspecto para no descartar: más allá de la opinión (legítima), que expongan los representantes de clubes, no dejará de tener validez el foco de mira del Comando de Jefatura de Policía. Después de todo, con los equipos clasificados, ¿más de 4.000 personas en la vuelta?