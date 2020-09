En página 17, cuestión de síntesis, para que los números se transformen en tan abarcadores como elocuentes. Es la objetiva conclusión del fútbol salteño, con sus clubes y sus cultores. Jugadores de fútbol, entre los 6 años (inicio del Baby Fútbol) y entre 45 años y más de 60 (Súper Sénior), ofrecen testimonios a favor de este fenómeno auténtico.

No puede razonablemente en otro departamento del Interior del país, producirse hechos como los señalados, mientras un aspecto es real: LA NOTABLE FUNCIÓN SOCIAL QUE DESARROLLAN LA MAYORÍA DE LOS CLUBES.

E incluso aquellos que no tienen respaldo institucional, que son equipos constituidos para afrontar campeonatos (como en el caso del Comercial y el Súper Sénior), pero que igualmente les cabe un rol socializador, comunitario, humano.

***********

EL TORRENTE DE

LOS DESAFÍOS…

El lunes pasado por la noche acudió al Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol el Director Ejecutivo de un Instituto Universitario de Punta del Este, que suma en su cartelera de actividades, cursos para dirigentes.

A favor del amparo financiero de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, el ciclo de aprendizaje será gratuito: un directivo por club, más neutrales de la Liga.

Pues bien, cabe preguntarse: ¿qué gestión de los dirigentes puede articularse de hecho, frente al peso de la realidad? El visitante aludido, Julio Rius, especificó la mira «porque se trata de aprovechar los recursos, en pro de un mejoramiento general de los clubes».

No está mal la idea. No parece ser descartable.

¿Quién podría no dejar de admitir el valor del conocimiento en tiempos como estos, donde los desafíos fluyen como torrentes?

Pero el tema central es uno: las instituciones se van despoblando casi dramáticamente de dirigentes, de colaboradores, de manos tendidas.

En estos meses pandémicos, EL PUEBLO fue acumulando realidades planteadas por directivos clubistas y casi una súplica para «que se sumen los que puedan hacerlo» o el llamado «a pagar la cuota de 100 pesos en la medida que puedan», mientras el fin de semana rebrotan la venta de pasteles y pollos.

Algo hay que hacer en medio de las finanzas heridas, escuálidas.

************

ENTRE TECNOLOGÍA

Y DESVENTURA

Por eso alguna vez tendría que reconocerse el peso de la realidad.

¿Han marcado las instituciones, evoluciones vitales o caso contrario, la llorosa comprobación de ese solo vegetar y poco más?

Si el dirigente puede adquirir conocimientos para el mejoramiento de la gestión, saludable pues. ¿Pero cuántos son en el club? ¿Cuál es el compromiso? ¿Cómo hacer fecundar la idea, ante el vacío directriz? ¿En qué medida crear una nueva legión de dirigentes clubistas?

¿Cuál es la motivación que golpea la puerta, en medio de horizontes con nubarrones?

Al fin de cuentas, un curso por Zoom es una cosa. La realidad, parece apuntar en otra dirección.

A veces lejos de la tecnología y próxima a la desventura, aunque no falten los tercos y soñadores de la encendida ocasión.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-