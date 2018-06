Los números que nos deja el fútbol

Domingo a la tarde se jugó la penultima fecha de la primera rueda en las dos divisionales de nuestro fútbol

Jornada con poca asistencia de público a los distintos escenarios donde los encuentros por el torneo mundial por un lado y las bajas temperaturas por el otro, contribuyeron para que poco público se diera cita en los distintos escenarios.

TENEMOS QUE SUSPENDER

Un delegado de un equipo de la “A” que su equipo había jugado a primera hora, se fue a un escenario donde se jugaban partidos de la “B” y allí comunicó su pensamiento.

“No podemos seguir perdiendo dinero como va a ocurrir en esta fecha. Poco público en las canchas, van los más hinchas y poco más. No podemos competir con la T.V y los encuentros del campeonato mundial. Mañana (ayer lunes) voy a pedir que se suspendan las fechas hasta después del mundial”.

“Un delegado de la “B” que estaba por allí cerca escuchó el comentario y nos comentó, ¿Y nosotros que hacemos sin la “A” resuelve parar su campeonato?.

GOLES

El primer gol de la tarde del pasado domingo en los 5 partidos que se estaban jugando, lo marcó Jorge Dalmao para Salto Uruguay cuando se jugaban 8 minutos del primer tiempo.

HUMBERTO FORTI

Muy mejorado encontramos el entorno del Parque Humberto Forti en lo que hace al piso de la cancha, ingreso a la misma y pinturas en varios sectores. Digamos también que ya están levantadas las dos torres de la red lumínica que un temporal en la temporada anterior había tirado y dejado fuera de servicio.

TORNEO MUNDIAL

Sin duda que el torneo mundial de Rusia está en el comentario general de la gente y sobre lo que pueda ocurrir en nuestro medio con los resultados del torneo salteño. Pero más allá de las dos victorias logradas por los “celestes”, la gente habla más, bastante más de los problemas que hoy tienen los argentinos los que hoy martes, se juegan la permanencia en Rusia ante Nigeria.

TE LO DIJERON DEL “VAR”?.

Parque Forti. El preliminar entre Cerro y Fénix. En un pasaje del segundo tiempo el árbitro Gustavo Barboza cobró una falta a favor de Cerro por lo que escuchamos a un parcial de Fénix gritarle, “que cobras che, esa falta te la comunicaron del “Var” (sistema de ayuda al arbitraje que se está usando en el torneo mundial de Rusia 2018”

AJUSTANDO HORARIOS

Por primera vez en lo que va de la temporada, cuatro de los 5 encuentros que se jugaron el domingo en los preliminares, comenzaron a la misma hora y terminaron casi en forma simultanea. Allá en cancha de Saladero si, comenzó y terminó con varios minutos de atraso ya que había un portón que no tenía cadena y candado para cerrarlo. Esa diferencia se trató de “achicar” en el partido de fondo recortando el intervalo de Albión y San Eugenio.

TÉCNICOS QUE RENUNCIARON

Por ahora muy pocos con relación a lo que había ocurrido en la temporada anterior. Pero gente de Sud América nos comentaba que el técnico para este año iba a ser Nelvis Fernández, pero una situación que no estaba prevista, lo hizo renunciar ese sábado a la noche antes de comenzar la temporada al día siguiente. Interinamente agarró el delegado Vargas hasta que se pudiera conseguir otro técnico y así apareció Carlos Silgoria.

¿Y AQUEL PARTIDO TRUNCO?.

Un allegado a Santa Rosa que por alguna razón no quiso ir a ver su equipos, se fue a otra cancha donde según su versión, jugaba un familiar. En un pasaje del intervalo se acercó a la mesa donde estaba la prensa y nos consultó. ¿Saben algo de aquel partido que tenemos trunco ante Saladero?.

La respuesta fue unánime, “hasta la pasada reunión de la “A” ningún falló sobre ese “pico” que está pendiente”. El hombre prosiguió. “Van a ver que sale primero la protesta de Salto Uruguay ante Universitario, claro, son dos grandes del fútbol, nosotros somos muy chiquitos”

LOS JUEGOS DE UTU

Anualmente y en vacaciones de primavera. Se realizan los “Juegos deportivos de UTU”. Un encuentro de funcionarios y algún docente que sirven para reunirse, conversar sobre temas de la educación y ya que estamos reunidos, se hace un torneo rápido a nivel de equipos de fútbol. Alguien allegado a esta entidad nos comunicó que los próximos juegos en el mes de Setiembre se estarán cumpliendo el la ciudad de Tacuarembó.

HAY BRONCA

En la gente de la divisional “C” que no puede seguir su campeonato de inferiores por falta de árbitros para los sábados a la tarde. Sin duda que esto es un problema directo en la escasa plantilla de funcionarios que dispone el Colegio.

LA RECAUDACIÓN

No sabemos las razones por la cual algunos funcionarios de las boleterías de los distintos escenarios no quieren brindar la recaudación de la fecha. En nuestro caso ese punto incide en muy poco, solo es un complemento a lo que se pueda comentar de los encuentros de ese escenario.

TÉCNICO ALTERNO.

Gualberto Alvarez es desde el inicio de temporada el técnico de Fénix. Al estar sancionado no puede ingresar al terreno. Su lugar en el terreno en el partido ante Cerro fue ocupado por el centro delantero Rubén Peña quien no está jugando por lesión.