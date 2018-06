¿Hay fútbol el domingo?

Otros puntos que hacen a la jornada del fútbol cumplida en la noche del sábado y la fría tarde del domingo para las divisionales “A” y “B”.

CONTRA SU EX EQUIPO

Una situación poco habitual se vivió el domingo en el Carlos Ambrosoni. En el choque preliminar Edinson Rivero ahora dirigiendo a Dublín Central, tuvo que enfrentar a quien había conducido en la temporada anterior, Libertad y en este equipo dirigió quien había sido su compañero en la temporada anterior, Cristian Lentinelli.

JUGADORES FUMANDO

Sabemos que somos pobres, que no le ofrecemos nada, o muy poco al jugador, que somos un fútbol amateur ¿.?, pero hay ciertas normas que se deberían respetar por la figura del mismo jugador.

No fue de este fin de semana pero en varios lados hemos visto a jugadores que ingresan al escenario o están esperando que termine el preliminar sentados en las Tribunas y FUMANDO. Este domingo que pasó y en un escenario, hasta un técnico dentro del campo de juego prendió un cigarro mientras en el intervalo de su partido daba instruciones a sus dirigidos.

EL DOMINGO HAY FUTBOL?

Fue la pregunta que nos hicieron más de un parcial y hasta algún delegado. Ocurre que desde OFI llegó un comunicado anunciando que el próximo domingo 10 se cumple en la capital un Congreso con la presencia de capacitados técnicos (algunos mundialistas) que daran charlas para todos los técnicos de la capital e interior que quieran asistir.

Por esa razón comunica que se suspende toda la actividad del próximo fin de semana, pero a nivel de los torneos de OFI y deja en criterio de las distintas ligas en jugar o no para que los técnicos puedan asistir.

Por lo tanto, aquí en Salto creemos que no se va a suspender nada ya que la pregunta es, ¿cuantos serán los técnicos o P. Fisicos que puedan asistir a esas charlas”. Pocos, muy pocos.

Anoche en la reunión del Consejo superior se volvéría a hablar de este asunto y en otra página el lector encontrará la resolución que se tomó.

PROTESTAS

Un tema que ya lo hemos encarado en otras oportunbidades y que el pasado domingo lo vivimos al por mayor en algunos escenarios. Hablamos de la costumbre de protestar que tienen algunos jugadores los que generalmente se creen dueños de la verdad, pero no se acuerdan de que el que tiene la última palabra es el árbitro. Muchas veces esas protestas suben de tono y con eso se gana una tarjeta amarilla o por ahí, una “frutilla” como dicen los relatores del fútbol capitalino.

TRICOLORES

En el Estadio de Nacional encontramos un mural en la que se hace mención a la fecha de fundación del Estadio (1933), el nombre de la Tribuna (Juan Carlos Macció) y los nombres de varios jugadores que a nivel local, nacional o internacional han pasado por el club.

Bien, muy bien por la gente del Cerro.

Y El MUNDIAL?

La pregunta que nos hacía un parcial cuando en la noche del sábado salíamos del Estadio.

Durante la disputa del torneo mundial se va a seguir jugando ya que la casi totalidad de los encuentros será en horarios de la mañana. Muy pocos van a comenzar a la hora 15 de un domingo y eso llevará a “jugar más tarde” si la importancia del encuentro lo requiere.-