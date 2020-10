Será la final con sabor clásico. A historia. No es para menos en el caso de la Sub 17, con Salto y Paysandú definiendo. «Naranjeros» y sanduceros vuelven a toparse, después de aquellos juegos en la primera fase. No es la primera vez que se topan en un partido decisivo. Paysandú resignaba de visitante en 0-2 ante Treinta y Tres, pero el sábado fue explosivo para golear 4 a 1 en el partido de vuelta por las semifinales del Campeonato del Interior. La «blanca» que integró a Lucas Wilkinson, Joaquín Ilaharregui, Michael Álvarez, Santiago Campanella, Jonathan Martins, Giuliano Alzamendi (Néstor Castro), Ignacio Sena, Emmanuel Tregartten (Facundo Sosa), Walter Carbajal (Ignacio Maidana), Giuliano Stagno, Tomás César Bruno Olivera). La Dirección Técnica de Álvaro Ilaharregui. Como para que la selección de Wilson Cardozo, recobre memoria sobre quién será el último rival desde los nombres. Los goles: Pt.11’ Martins, 29’ De Ávila; St. 7’ Olivera, 16’ Ilaharregui, 40’ Stagno. Expulsados: St. 42’ Stagno, 45’ Castro. La toma gráfica de HEROICA DEPORTIVA. Este es el rival que se viene para Salto. Este es Paysandú.