La continuidad en Salto, de los cursos para Directores Técnicos, Licencias «A», «B» y «C», con el Profesor Sergio Rechac a la hora de coordinar los mismos. Frente a cada llamado la respuesta que no falta. De última para Licencia «C», más de 20 registros. Una manera de certificar que la misión de convertirse en DT, simplemente no falta, Asimismo se ha planteado de hecho una situación para el apunte: quienes son Preparadores Fìsicos, han sido parte del ciclo de capacitación para ser técnicos. El caso del «Profe» Carlos Ribero (primero en Ferro Carril y de última Universitario), es un caso concreto. Pero no es el único.

Desde quienes impulsan la secuencia de hoy, se especificó que «es un encuentro que se pretende sea lo más abarcador posible. Abierto no solo para entrenadores que han pasado por planteles de Primera División, también a nivel de juveniles o quienes son parte del Fútbol Femenino o dirgen en Liga Agraria o en otras del Interior del departamento».

El mensaje o el objetivo es simplemente uno: «que en lo posible nadie se quede afuera». A su vez, aunque no se hable de fechas próximas en el tiempo, el fin básico es que antes de la conclusión de este año, se sientan las bases para que el retorno de la Asociación Salteña de Entrenadores sea efectivo y no como pretensión sin sostenes.