Ceibal (1) – Universitario (1)

Tras lo que fuera el resultado de empate 0 a 0 en el partido de primera hora entre los equipos de Ferro Carril y Gladiador, sabían los rivales del compromiso de fondo lo que se jugaban, y como tal encararon el juego desde el pitazo inicial, con muchas ganas, mucha voluntad, pero muy poco juego colectivo y asociado. La primera la tuvo Universitario en la primera llegada (25 segundos) tras una presión que ejerce Diego Llama sobre el zaguero Christian Cavani, gana posición el delantero pero define mal.

Sobre los 5´aparece una jugada polémica, tras intentar alejar el peligro de su área, queda la sensación de que la pelota da en la mano del zaguero Pablo Malinovsky de Ceibal, todo Universitario reclama, el árbitro central entiende que no existió la falta. La primera de peligro de Ceibal a los 14´, tras encare de Agustín Suárez que adelanta el balón y anticipa en buena forma y atento el golero Luciano Díaz, Acto seguido se produce la primera variante obligada en Universitario, se retira lesionado Joaquín Jacques, e ingresa Martín Silva en su lugar.. El partido discreto, poca generación de chances ofensivas, pero dentro de ese panorama los más claro aparecía por el lado de Universitario, sobre los 29´ encara Llama por derecha, la marca de Cavani, cae el delantero rojo que reclama penal, no entiende lo mismo el central, para nosotros existe el contacto, pero el delantero exagera la caía, así de simple, el árbitro estaba de frente y cerca de la jugada. En acción siguiente un buen remate a distancia de Martín Silva se pierde apenas encima del horizontal. No mucho más de allí al final de la primera parte, de un partido discreto, “chato”, y por momentos aburrido, para sorpresa de todos, debido a que ambos sabían que ganar era la consigna, e hicieron muy poco y nada por apostar a ganador.

El segundo tiempo también discreto, algo demás de apuesta en ofensiva pero todo muy “entreverado” y cortado, alguna llegada esporádica sin mayor riesgo por parte de ambos, alguna pierna fuerte, pero de fútbol poco…muy poco. Sobre los 38´un centro de Martín Silva desde la izquierda, el anticipo ofensivo del zaguero Matías Flores con golpe de cabeza, y apertura del marcador para Universitario, Parecía se lo llevaba el rojo, pero sobre los 42´ un penal bien sancionado por el central por falta del golero Díaz sobre Brahian Albín de Ceibal, el mismo jugador cobra la sentencia desde los once pasos, y el empate para Ceibal. Al final por el trámite de partido, justificado empate entre dos equipos que necesitaban ganar para festejar, y fue muy poco lo que propusieron y mostraron, así de simple.

DANIEL SILVEIRA

Así pasó

Campo de juego: Estadio Ernesto Dickinson.

Campeonato “Salteño”: Divisional “A”.

Torneo Liguilla: Tercera fecha.

Árbitro central: Rubén Ferreira (Bien).

Asistentes: Marcelo Díaz – Gustavo Caffrée.

Cuarto árbitro: Marcelo Izaguirre.

CEIBAL (1 ):

Alfredo Hernández, Franco Rivero, Pablo Malinovsky, Christian Cavani, Fabricio Añasco, Richard Toriani (Sebastián Farías), Charly Cabrera (Brahian Albín), Agustín Suárez (Emiliano Maciel), Brian De los Santos, Fabio Rondán, Darío Rondán. D. T: Rubén González.

UNIVERSITARIO (1):

Luciano Díaz, Elías Andaluz, Matías Flores, Octavio Pintos, Richard Rodríguez, Luis Facio, Franco Ávalos, Joaquín Jacques (Martín Silva), Gonzalo Silva (George Dos Santos), Valentín Fornaroli, Diego Llama (Alexander Píriz). D. T: Emilio Silva.

GOLES: S/T 38´ Matías Flores (U), 44´ Brahian Albín (C).

El mejor jugador de la cancha; Brahian Albín.

El mejor de Universitario: Matías Flores.