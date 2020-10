Edinson Olivera, el de la Escuelita de Fútbol en Bella Unión

«A veces cuando uno opta por mirar el fútbol de Montevideo, ya sea de la «A» o de la Segunda División Profesional, comprueba respecto a algunos jugadores que llegan desde el exterior o a nivel de uruguayos que en algunos casos superan largamente los 30 años. Entonces, es cuando uno se pregunta: ¿por qué no salen al Interior a buscar jugadores? Que salgan al Interior a buscarlos. Y el tema a veces es repetido, porque las carencias técnicas son las que no faltan. Más atletas que jugadores. ¿O no es así?»

Con EDINSON OLIVERA desde Bella Unión, el diálogo no falta. Porque además, aunque transcurran los tiempos, las evocaciones son puntuales. Cuando jugó en equipos de la Liga Salteña y en la propia selección. Hasta que retornó a la «tierra de la Caña de Azucar», para prolongarse en el fútbol. Para dirigirlo o para jugarlo a nivel de la categoría Sénior, a tal punto que en el próximo fin de semana se jugará un torneo amistoso que incluirá entre cinco y seis equipos de la zona, «porque el fin es jugar, que la diversión merme un poco el afecto de esta inactividad». Cuando se trata de ponersed los cortos, «Edi» no lo piensa dos veces. La continuidad de una pasión.

LAS RAZONES DESDE LA ESCUELITA

Bella Unión no fue la excepción, porque llegó un momento que también reportó casos de Covid-19. No por nada hubo necesidad de «ir bajando bandera» si de calendarios deportivos se trataba. Pero desde hace algunas semanas, Bella Unión sin señales. Es tiempos de reintegros, con los cuidados que no faltan, «por ejemplo en la Escuelita de Fútbol que tenemos. Volvimos a ponerla en funcionamiento con esas inscripciones en los muros, que hablan del objetivo de la diversión, de respetar el juego y que no solo se trata de contribuir al aprendizaje del jugador, sino de la condición de deportista, de ese niño o ese adolescente. Apuntar en todas las direcciones posibles. Sobre todo fundamentar. No hay otro mejor objetivo que ese. De ese objetivo no nos apartamos»