Fútbol Sala. Se viene una nueva fecha, campeonato atractivo, pero hay que bajar “revoluciones”

Y en definitiva hoy nuestra opinión, más que de lo deportivo pasará por otra cosa, básicamente recordando lo que ha sucedido en las dos últimas fechas anteriores, con hechos y situaciones de violencia que han sucedido, y que nada bien le hacen a la disciplina.

El campeonato viene siendo atractivo, y por demás interesante, y como decimos siempre, esto vale para ambas divisionales. Un formato de disputa en ambas divisiones que otorga chance a prácticamente todos los equipos hasta lo último de la fase regular, incluso luego cuando se disputen los play offs, de donde saldrán los equipos que definirán la temporada.

El tema es que no viene bien la cosa, y pensamos que si esto no intenta “frenar” ahora, cuando lleguen las instancias definitorias la cosa se puede complicar. Esto es un juego, y se sabe que es una competencia, se sabe del esfuerzo que realiza cada uno de los equipos por participar, y también se sabe que la dirigencia de turno viene trabajando de la mejor manera posible, a modo de que esto siga creciendo, todo esto se sabe.

Lo que también hemos notado ultimamente, es que varios equipos más que dedicarse a jugar, han tenido la protesta, y el malestar permanente ante cualquier mínima situación, ya sea con los árbitros, o también con gestos y frases que nos parecen totalmente fuera de lugar, sin importar quienes pueden ser los destinatarios del insulto, y no pensando que dentro del púiblico hay mujeres y niños siempre. Lo que no hemos entendido, es porque los árbitros no aplican el reglamento (como debe ser) ante este tipo de reclamos reiterados, e improperios desmedidos, donde los destinatarios son los árbitros, los rivales, incluso en algún caso gente del público presente en la tribuna. Hay cosas que no se pueden permitir, esto es un espectàculo deportivo primero, donde hay tres resultados posibles, se gana, se empata, o se pierde, y se sabe que el error arbitral también forma parte del espectáculo, mientras que el mismo no incida en el resultado final del partido.

A veces los reclamos de los jugadores y técnicos son justos, y otras veces no, el tema es que hemos notado que hoy día se protesta todo, hasta un saque lateral, y viene pasando cada vez con más frecuencia, eso es así.

Por eso decimos, estarìa bueno que se tranquilicen, que bajen revoluciones, y que se entienda de una buena vez que esto es un deporte, un espectáculo deportivo, donde la gente concurre a disfrutar, y donde concurren niños, mujeres, personas mayores, y tras los hechos y situaciones acaecidas (no de ahora), hay varios que ya han manifestado su intención de no concurrir más. Una pena, pero es algo que està pasando, en varias ocasiones fuimos testigos, por eso informamos oportunamente cada situación y también opinamos acerca del tema, es nuestro trabajo. El deseo de que los diferentes estamentos de la disciplina tomen cartas en el asunto, para que esto no vuelva a ocurrir, es una pena, el campeoanto viene siendo por demás atactivo e interesante desde lo deportivo, por eso desde nuestro lugar le pedimos al entorno que baje decibeles, y a los jugadores que se dediquen a hacer lo que saben…jugar, y nada mas que eso, así de simple.

DANIEL SILVEIRA