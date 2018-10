Nacional-Salto Nuevo; Ferro Carril-Universitario; Gladiador-Ceibal

La cronología de los hechos es cruel. En los dos últimos meses, solo cuatro domingos de fútbol. El 50% de los fines de semana, con la amarga comprobación de no poder afrontar partidos. Desde la naturaleza, «la orden contraria». Todo hace suponer que el tiempo hoy, será un socio más en esta pretensión de retorno, cuando se juega la la segunda fecha de la tercera en la «A».

La liguilla a secas, después de todo. Con Gladiador y Ferro Carril de punta: 3 unidades. Ceibal y Universitario a media asta: un punto. Salto Nuevo y Nacional, sin registro como consecuencia de las derrotas padecidas cuando el telón se levantó.

**********

NACIONAL-SALTO NUEVO: básico el ganar, porque incluso un empate es mal resultado, si Gladiador o Ferro Carril vencen. Obligados a recuperar protagonismo. Y sobre todo, llamarada de gol. De arranque los dos, con señales de dudas. Nacional resignó en la agonía ante Ferro y Salto Nuevo no le encontró la vuelta al partido frente a Gladiador. Saben cuál es la misión: ganar.

FERRO CARRIL-UNIVERSITARIO: con lo que implica para el campeón, la vuelta ganando. desde el tiro libre de Confalonieri, el 2 a 1 llegando. No fue un Ferro de conformidad absoluta, pero en secuencias como estas, el producto-resultado es lo que cuenta. Universitario tiene que reconquistar su convicción. Si no lo hace, está expuesto a riesgo. Seguro que lo sabe.

GLADIADOR-CEIBAL: una liguilla es a la medida de Gladiador. Se lo toma a pecho. Engrana y decide como el más pintado. No por nada esta chance superior, porque además dispone de mayor cuota goleadora en relación a Ceibal. El mismo Ceibal que viene dudando demasiado de varios partidos a esta parte. Si prolonga esa resta, ninguna ilusión se multiplica.