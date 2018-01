A cinco días del debut de Salto Capital en la Copa Nacional, nuestra opinión acerca de lo que pensamos en este nuevo proceso.

Recta final, en cinco días comenzará para Salto capital su participación en la presente edición de la Copa Nacional de Selecciones, cuando el próximo día sábado, nuestro representante reciba en el estadio Ernesto Dickinson a su similar de Salto interior (Liga de las Colonias Agrarias), el otro representativo “salteño” justo es decirlo, porque no hay “dos” Salto…es uno solo, quien en este caso vuelve a contar con dos representantes en el inicio de dicha competencia, las cosas como son.

Habrá que ver lo que sucede, básicamente con Salto capital, que en definitiva es la selección que más conocemos, por una cuestión lógica de haber observado a todos los jugadores que la conforman domingo a domingo, en cada una de las fechas disputadas por el campeonato local. Y en definitiva es eso, porque si bien se sabe que siempre para muchos (nos incluimos) tal o cuál jugador de los que no están, debería haber sido convocado, por nombrar uno de los pretextos que a veces se buscan al momento de sufrir una derrota, o no haber cumplido el equipo una buena producción en cancha.

“Litorales eran los de antes…”

… obsoleto total

Después están los que siguen diciendo… “Litorales eran los de antes”… frase que ya a esta altura, en el momento que vivimos y atendiendo a que esto es fútbol, es un espectáculo deportivo y nada más, donde se puede ganar, perder o empatar, nos parece que dicha esa frase reiterada una y mil veces ya no corre…esto según nuestra opinión. Sabemos que en fútbol básicamente es todo materia opinable, y siempre en nuestro caso respetaremos cada opinión, aunque no la compartamos, así de simple.

El tema es que en nuestro caso, y más allá de ser salteños, nuestro trabajo, nuestra tarea y nuestro deber periodístico es el de analizar y en todo caso comentar de la manera más objetiva posible el partido que observamos ante el rival de turno, y existe un aspecto que debe quedar muy claro, nunca entramos ni entraremos en aquello de que sí porque soy amigo de “mengano”, o porque “sutano” me concedió una nota (entrevista), luego diremos que el equipo jugó bien y que tal o cual jugador la “rompió”, lamentablemente esto ha sucedido en alguna oportunidad, al momento de una selección jugar muy mal, “rematadamente” mal incluso, luego se leyó, o se escuchó por allí decir, que la selección había redondeado una excelente actuación…lamentable.

Si juega bien se destacará,

y si juega mal… también

En nuestro caso, si la selección juega bien, diremos que juega bien, pero si pasa lo contrario, sin ningún tipo de dudas lo vamos a decir, e informar, es nuestro estilo, y nuestra política de trabajo, y de ella no nos apartaremos, aunque esto sea luego motivo para el comentario (que también hemos escuchado en más de una oportunidad)…, “Uds le están “dando para atrás” a la selección…nada que ver y cuanto más lejos de lo que debe ser un trabajo serio, responsable y critico más que nada, al que le guste bien y al que le quepa el “sayo”…que se lo ponga, así de simple, las cosas como son.

Si concurrirán con el deseo de ver perder a Salto… mejor se quedan en su casa

Salto debuta en unos días (13/01) en la presente edición de la Copa Nacional, habrá que ver qué pasa, es momento de demostrar en cancha el trabajo realizado en el tiempo de preparación, que siempre (y también nos consta), a veces es poco para que los entrenadores puedan trasladar al plantel su idea, el esquema y una estrategia de juego con todas las variantes que requiere este tipo de competencia. También es cierto que los rivales han trabajado el mismo tiempo, y en algún caso bastante menos en lo que hace a la preparación.

El tema es que hablando de Salto (Capital), no cuestionamos la convocatoria, es el entrenador de turno quien elige a sus jugadores, y eso es algo que siempre respetaremos (aunque no compartamos algún nombre), es el Técnico que trabaja con los jugadores y nadie mejor que el orientador para definir una oncena titular al momento de la competencia. La incógnita planteada de cara a lo que puede mostrar esta selección de Salto, que cuenta con muy buenos jugadores, ha trabajado en forma seria y responsable, y ahora tendrá la chance de demostrar dicho trabajo en cancha. Por eso decimos, en momentos que desde hace ya un buen tiempo la selección (o las selecciones) ya no convocan, y esto pasa prácticamente en cada lugar, pensamos que la convocatoria debe ir surgiendo ahora de adentro hacia afuera, y partido a apartido, o sea que si el equipo juega bien y gana (se puede jugar bien y perder o empatar), seguramente el aficionado, el hincha, el público en general se vaya entusiasmando, esto es así.

También debemos decir, siempre a modo de opinión, y en frase que hemos citado en más de una oportunidad en estas páginas, al momento de iniciar esta competencia… aquel que decida concurrir, lo haga con la mejor buena intención, de ir a observar a las selecciones, apoyar, alentar si es posible…pero por el contrario, aquel que concurra al estadio con el deseo que nuestro representativo juegue mal y pierda… mejor se quede en su casa.

DANIEL SILVEIRA