Cuando evoca al Nacional de Montevideo de 1986, Sergio Gustavo Olivera, enfatiza en la integración de ese plantel. O de esos años. Porque después de todo, ese equipo resultó la base para el ciclo inolvidable de 1988 en que Nacional lo ganó virtualmente todo, desde la Copa Libertadores de América, la Intercontinental, la recopa Sudamericana, pero además desde el «Pitufo» el trillo emocional, «por aquellas giras por España e Italia que no faltaron y que también Nacional demostró valía, ganando torneos de verano. Las copas que nos trajimos, son copas que no mienten».

Cuando llegó a Nacional, fue compañero entro otros de Eduardo de la Peña, William «Pato» Castro, Jorge Seré, Daniel Fonseca, Carlos Berrueta, el «Pájaro» Montelongo, Jacinto Cabrera, el «Pato» Aguilera, Yubert Lemos…había para todos los gustos. Constelación de piezas no archivables.

En la certeza del «Pitufo» ese equipo de 1986, parte de una secuencia especial, «porque no faltaban jugadores con historia. La tenían. Jugadores con carga pesada. Era un vestuario que había que bancar. En ese vestuario, Juan Ramón Carrasco era de los que resaltaba por eso de la personalidad que comentaba. La Dirección Técnica de Walter «Cata» Roque. Después llegaría el Profesor José Ricardo León, Julio Ribas…Julio también tuvo un pasaje por Nacional. El «Profe» De León tenía una particular predilección por Carrasco. Juan Ramón para él como jugador, era palabra santa. Afuera de la cancha a ese nivel de ascendencia, Carrasco fue un fenómeno».

DE COPETE LEVANTADO EN LA HISTORIA

Sergio Gustavo Olivera, componente de un ciclo especial. No dudará en sostener que «fue brillante y lo cerramos con esas consagraciones de 1988. El Nacional de 1986 ganó una rueda, pero finalmente no fue Campeón Uruguayo. Tampoco digo que era fácil integrar ese plantel. La lucha por jugar, por trascender. Nosotros eramos parte de ese Nacional y en 1987 el Campeón de la Copa Libertadores fue Peñarol. Los dos grandes gozaban de un sólido respeto internacional, Qué te ibas a ir al exterior, si jugabas en Nacional o Peñarol. Pero además en aquellos años, tampoco era cosa de todos los días que los jugadores se fueran al exterior, porque los grandes ofrecían una serie de ventajas. Tenían una trascendencia bien marcada».